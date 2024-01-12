〈新股IPO〉穩定幣公司Circle 秘密提交在美上市申請

穩定幣 USDC 背後的公司 Circle Internet Financial 周四 (11 日) 表示，作為成為上市公司計畫的一部分，已秘密申請在美國進行首次公開發行 (IPO)。不該公司並未透露計劃出售的股票數量，也沒有透露其 IPO 申請的擬議價格區間。

Circle 表示，IPO 預估將在美國證券交易委員會 (SEC) 完成審查程序後進行，具體取決於市場和其他條件。總部位於波士頓的 Circle 控制與美元掛鉤的穩定幣 USDC 發行與管理。

該公司此前曾表示，去年透過特殊目的收購公司上市的交易中，其估值為 90 億美元，然而交易在同年 12 月終止，當時 Circle 執行長 Jeremy Allaire 對擬議中的交易「泡湯」感到失望，但公司的上市計畫並未停下腳步。

根據加密市場追蹤機構 CoinGecko 數據，USDC 是僅次於泰達幣 (Tether) 的第二大穩定幣，也是第七大加密貨幣。這些代幣由現金和現金等價物支持，包括短期公債。CoinGecko 數據顯示，目前流通的 USDC 穩定幣價值約為 250 億美元，低於 2022 年年中逾 560 億美元的高峰。

經過一段時間的快速成長，加密貨幣產業在去年暴跌，隨投資人更加謹慎，各種知名加密公司 (包括加密貨幣交易所 FTX) 倒閉，代幣價格也跟著下跌。

另外，Circle 曾在去年 7 月宣布裁員，並表示已停止對非核心業務領域的投資。值得注意的是，在 Circle 成為一家上市公司之前，高利率和市場波動的背景下，交易撮合長期低迷。

除 Circle 外，清算公司 Apex Fintech 去年 12 月秘密提交在美 IPO 的申請，而且 Apollo 旗下的 Aspen Insurance 也表示考慮在今年進行 IPO。