高盛看好今年小型股表現優於大型股

高盛預計，今年底標普 500 指數大型股預期漲幅將達到 7%，如果計入股利，漲幅將達到 9%。而對小型股 15% 的漲幅預期更是超過大型股。

2023 年小型股表現遠遠落後於大型股，羅素 2000 指數上漲約 15%，而標普 500 指數上漲 24%。去年大型股表現優於小型股，主要是由於所謂的「科技七巨頭」的快速上漲，其中包括人工智慧晶片製造商輝達 (NVDA-US) 和 iPhone 製造商蘋果 (AAPL-US)。

高盛將小型股的樂觀前景與對未來一年的宏觀經濟前景聯繫了起來，預計美國國內生產總值將成長 2%。從歷史上看，羅素 2000 指數 12 個月回報率的變化，有近三分之二是可由每個時期開始時的估值和該時期美國的實際經濟成長來解釋。

高盛認為，羅素 2000 指數今年 15% 的預期回報率也與 1984 年以來該指數在總統選舉年 16% 的歷史中位數回報率相當。

廣播和數位媒體公司 Tegna (TGNA-US) 躋身於高盛的點名清單之列。這家擁有 64 家廣播電台的公司在 2023 年下跌近 28%，2024 年至今漲幅略高於 1%。Tegna 未來 12 個月本益比為 4 倍，過去 12 個月的本益比為 1 倍，都遠低於過去 5 年的紀錄。

Tegna 上周與 NBC 續簽合作協議，將協議擴展到 20 個市場，涵蓋約 17% 的美國家庭。

資產管理公司 WisdomTree (WT-US) 也榜上有名。其股價在去年上漲 27%，2024 年則幾乎沒有變動。

根據 StreetAccount 的報告，Northcoast Research 在 12 月底將該金融服務股的評等從中性調升至買入。而給予其 9 美元的目標價則意味著該股未來的上漲空間將超過 31%。

其他入選高盛小型股名單的股票還包括 Ziff Davis (ZD-US) 和 Array Technologies (ARRY-US)。