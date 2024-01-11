〈比特幣ETF獲批〉投資比特幣ETF須先了解優缺點

美國證券交易委員會 (SEC) 周三 (10 日) 批准首批現貨比特幣 ETF，這些 ETF 最快於周四 (11 日) 開始交易。

貝萊德 (BlackRock)、富達 (Fidelity) 和 景順 (Invesco) 等主要 ETF 發行商，加上 Bitwise Asset Management、Ark Invest 和 21Shares 等小型公司發行的 11 支 ETF 獲得核准。

SEC 宣布批准比特幣 ETF 後，比特幣價格變化不大。根據 CoinDesk 的數據，過去 24 小時比特幣上漲 0.8%，周三收在 45984 美元左右。

3iQ 研究主管康納斯 (Mark Connors) 指出，這主要是因為比特幣 ETF 獲批的預期已經反映在價格中。投資人將密切關注周四開始交易後的 24 至 48 小時內的資金流入情況。

《巴隆周刊》報導指出，多年來 SEC 一直拒絕批准比特幣 ETF，理由是對交易比特幣市場的欺詐和操縱行為監管不足，然而去年一家聯邦上訴法院認為，SEC 在拒絕讓 Grayscale Bitcoin Trust 轉換為 ETF 的問題上態度武斷且反覆無常，因此裁定 SEC 的決定是錯誤的。

SEC 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 在聲明中說，在敗訴的情況下，批准現貨比特幣 ETF 是「最可持續的前進道路」。

他同時也對投資比特幣提出警告，他在聲明中說：「雖然今天批准了一批現貨比特幣 ETF 上市和交易，但我們並不認可或支持比特幣，投資人應對比特幣和加密貨幣相關產品的大量風險保持謹慎。」

詹斯勒還指出，比特幣「是一種投機性高、不穩定的資產，被用於包括勒索軟體、洗錢、逃避制裁和恐怖主義融資在內的非法活動」。

比特幣的支持者認為，機構投資者和財務顧問首度可以用簡單、低成本的方式投資比特幣，新推出的 ETF 可能會吸引數百億美元的資金。

渣打銀行分析師本周曾預計，今年這些 ETF 可能吸引 500 至 1000 億美元的資金。如此大規模的資金流入將對比特幣市場帶來巨大影響。

比特幣 ETF 發行商指出，真正的影響將在更長時間內顯現，因為許多機構投資者和財務顧問平台在把比特幣 ETF 納入投資組合之前必須進行審查程序，這需要幾周的時間。

方舟投資 (ARK Invest) 營運長施托德 (Tom Staudt) 說：「數兆美元財富將被釋出。」目前方舟正與 21Shares 一起為後者獲批的一支 ETF 擔保。目前在機構投資者的投資組合中，比特幣「一直處於被和其他財富隔離的狀態」。

《巴隆周刊》分析指出，對散戶來說，透過 ETF 投資比特幣有三個優點：

優點一、透過 ETF 投資比特幣更方便。如果對比特幣有興趣，但不想註冊加密貨幣錢包或透過 PayPal 或 Robinhood 購買，投資者可以在現有券商帳戶中加入富達或 Greyscale 等投資公司推出的 ETF，可以把持有的比特幣和其他資產放在同一個帳戶中，不必擔心密碼遺失或詐欺等經常導致投資虧損的問題，這可以減弱投資比特幣時的「恐懼因素」。

優點二、透過 ETF 投資比特幣成本更低。當投資人透過 Coinbase 等交易所投資比特時，交易所要收取 1% 或更高的費用。出於競爭的目的，過去幾天比特幣 ETF 發行商掀起了一場「費率戰」。低費率可能會讓新推出的 ETF 成為大量投資人購買比特幣最便宜的地方，Coinbase 等傳統加密貨幣交易平台的吸引力可能會下降。

優點三、投資人在賣出時才需要繳稅。許多 ETF 在投資人沒有賣出的情況下也會從資本收益、股息或利息中產生年度應稅收入，而如今只需在獲利買入比特幣 ETF 時才需要繳稅。

但透過 ETF 投資比特幣也有兩個缺點。

缺點一：投資人實際上不擁有任何比特幣。購買比特幣 ETF 並不意味著投資者實際上擁有比特幣，這意味著不能用它們作為貨幣去買法拉利或其他加密貨幣。

缺點二：比特幣波動性非常大。無論是透過 ETF 或直接透過交易所投資，比特幣的高波動性都不會消失，投資者在買入前應仔細評估自己的風險承受能力。