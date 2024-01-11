〈比特幣ETF獲批〉比特幣交易價格升破4.7萬美元 加密貨幣股同慶

美國金融監管機構批准比特幣現貨 ETF 的消息傳出後，加密貨幣延續過去一年的逆天漲勢，此外還帶給與其相關的股票帶來新動力。

美國證券交易委員會 (SEC) 做出的這一具里程碑意義的決定改變約 1.7 兆美元的數位資產行業的遊戲規則，拓寬華爾街及其他地區參與這一最大加密貨幣的交易。SEC 的決定授權貝萊德 (BlackRock Inc.)、景順 (Invesco Ltd.) 以及 Valkyrie 等規模較小的競爭對手提供資金。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 3.25%，至 47,156.00 美元；美股周四 (11 日) 開盤前，加密貨幣交易平台 Coinbase Global(COIN-US) 漲逾 6%、加密礦商 Cleanspark(CLSK-US) 漲近 8%、Marathon Digital Holdings(MARA-US) 漲近 7%，其中 Coinbase 在過去 12 個月近 250% 的漲幅基礎上又增加 5%。

比特幣交易價格突破 4.7 萬美元大關，在過去一年內漲逾 160%，原因是預期監管機構批准和貨幣政策可能放鬆。在 SEC 做出決定前，加密貨幣股票已開始反彈，儘管該監管機構的 X 帳號先前遭盜用發出假消息引發加密貨幣短暫拋售。

德銀分析師 Marion labore 和 Cassidy Ainsworth-Grace 周四在一份報告中寫道，SEC 的批准象徵一個重要的里程碑。儘管兩位分析師認為比特幣全年都在上漲，但他們警告投資人「不要將價格上漲與加密貨幣取代傳統金融的更廣泛預測混為一談」。

他們表示：「就目前而言，比特幣現貨 ETF 的批准替比特幣價格揭開新篇章，儘管動盪的局面可能會持續下去。」