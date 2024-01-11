CPI數據發布前 美債殖利率全面走低

美國國債殖利率周四 (11 日) 下跌，投資人等待最新的通膨報告，該報告可能為貨幣政策決策提供資訊。

美東時間凌晨 5:05，本周大部分時間徘徊在 4% 左右的 10 年期美國公債殖利率下跌 3.6 個基點至 3.994%。2 年期公債殖利率下跌 2.5 個基點至 4.346%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

備受投資人期待的 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告將於周四發布。《道瓊》調查的經濟學家預計 CPI 將月增 0.2%，年增 3.2%。

這將略高於 11 月的數據，後者分別成長 0.1% 和 3.1%。

這些數據可能會為貨幣政策、尤其是利率前景提供一些線索。聯準會去年 12 月表示，預計今年將小幅降息 3 次。

然而，上周發布的會議紀錄顯示，利率走向仍然存在重大不確定性，部分政策制訂者也不排除利率進一步走高的可能性。

同時，許多投資人一直期待降息幅度超越聯準會本身的預期，而降息最快將於 3 月開始。交易員最後預計首次降息的可能性約為 69%。

繼公布 CPI 後，周五 (12 日) 將公布 12 月生產者物價指數 (PPI)，該指數追蹤批發層面的通膨情況。

周四還將發布每周首次申請失業救濟人數。