Wolverine World Wide將Sperry出售給Authentic Brands Group

Wolverine World Wide (WWW-US) 周四 (11 日) 宣布，已將 Sperry 出售給品牌管理公司 Authentic Brands Group 和加拿大零售商 Aldo Group。

這筆交易價值 1.3 億美元，Wolverine 計劃用這筆錢來償還債務。

Wolverine 最初於 2012 年以 12.3 億美元的價格從 Payless ShoeSource 所有者 Collective Brands 手中收購 Sperry，該交易還包括 Saucony、Stride Rite 和 Keds。

Authentic 和 Aldo 之間的合作條款目前尚不清楚。兩家公司已經合作一段時間 ，Aldo 幫助 Authentic 經營 Roxy 和 Brooks Brothers 等品牌。

Wolverine 經營包括 Merrell、Hush Puppies 和 Sweaty Betty 在內的一系列服裝和鞋類品牌。該公司今年 5 月表示，在意識到該細分市場所需的投資將適合用於其他業務後，該公司就為 Sperry 尋找策略替代方案。

前 Wolverine 執行長霍夫曼 (Brendan Hoffman) 在 5 月公布第 1 季財報與分析師的電話會議上表示，「很明顯，Sperry 將繼續需要投資，這將削弱我們認為的發展空間。」

他表示，這項決定將使 Wolverine 能夠投入更多資源來擴大 Merrell 的生活方式業務，將 Saucony 的業務範圍擴大到其核心活躍和生活方式消費者之外，並穩定 Sweaty Betty 在英國和愛爾蘭的本土市場。

在決定出售 Sperry 之前，Wolverine 已達成一項協議，以超過 9000 萬美元的價格將 Keds 出售給 DSW 母公司 Designer Brands。並以 5880 萬美元價格出售 Hush Puppies 在中國、香港和澳門的智慧財產權。它還計劃以 600 萬美元出售其美國 Wolverine Leathers 業務。