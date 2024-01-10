制霸天下！科技七雄合併規模 超越全球任何單一國家股市

科技七雄 (Magnificent Seven) 飆漲，引發估值過高和股市過度集中的擔憂情緒。

亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta Platforms(META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和輝達 (NVDA-US)，這七大科技公司市值加起來接近 12 兆美元，佔 S&P 500 指數的 28%，占整體美股近 23%。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家 Torsten Slok 指出，進一步來看，光是這七雄就相當於整個羅素 2000 指數股票市值的 4 倍。數據顯示，七雄的合併規模也超過美股以外的任何單一國家的股市。

中國上海和深圳交易所上市的所有股票總價值略高於 8 兆美元，僅為七雄合併規模的三分之二。

七雄合併規模相當於英國、加拿大和日本整個股市的總和，單就蘋果或微軟一檔就相當於加拿大整個股票市場的規模。

生成式人工智慧 (Gen AI) 點燃投資者熱情，科技七雄成為去年股市最大贏家。

儘管開年最初有些下滑，但七雄已有一些再次轉為上漲，今年迄今輝達上漲 5.4%、Meta 上漲 1.4%，以及 Alphabet 小漲 0.1%，其餘 4 家股價今年迄今仍下滑。

S&P 500 指數去年上漲 24%，但大部分漲幅是由科技七雄所推動，這種失衡的漲勢令許多人相信，今年七雄將退居次要地位，而規模較小的股票將佔據領先地位。

嘉信理財 (Charles Schwab) 策略師 Kevin Gordon 指出， S&P 500 指數仍有近一半成分股低於 2022 年 1 月市場創下歷史新高時的水準。

Gordon 認為，雖然去年科技七雄主宰了市場動向，但他們的輝煌只是在整體規模上，而不是表現上，去年有數十檔個股的股價表現優於這七家股票，所以「歷史重演也是有可能的」。

儘管如此，有些人認為現在否定七雄還為時過早。 deVere Group 執行長 Nigel Green 上周報告指出：「雖然七雄可能無法複刻 2023 年的璀璨高點，但仍是全球投資者強大的投資標的。」

Green 指出，七雄成熟的市場地位、對創新的承諾、經濟衰退中的韌性以及與全球大趨勢的契合是其在未來幾年持續取得成功的原因。「儘管今年開局不利，但只有愚蠢的人才會忽視科技七雄。」