2024年3大石油股可望反彈 埃克森美孚可望漲逾20%

過去幾個月石油價格走跌，大型石油股也隨之下跌，但分析師預期 2024 年將反彈，並點出回報率可望達 20% 以上的 3 家大型石油股。

投行 Redburn Atlantic 分析師 Peter Low 認為，殼牌 (SHEL-US)、英國石油 (BP-US) 和埃克森美孚 (XOM-US) 都處於良好狀態，今年可望蓬勃發展。

他先前已將殼牌評為「買進」，但此回將埃克森美孚和英國石油自「中立」調升至「買進。」

全球需求疲軟以及非 OPEC 產油國產量激增，導致近期油價走跌，儘管如此，Low 仍預期消耗量將反彈，上半年消耗量將超越產量，可望將油價自當前每桶 70 美元中段左右提升至 80 美元中段左右。

這樣的反彈力道應可提振一些估值已低於水準的石油股。 總體而言，大型石油股現行價格較其長期估值低 30%。

Low 表示，估值不高和大宗商品價格上漲，合併兩者後令其認為該產業可更具建設性。他認為，埃克森美孚、殼牌和英國石油公司都將跑贏大盤，但原因各不相同。

埃克森美孚股在 2021 年和 2022 年大幅上漲，但 2023 全年下跌 9%。Low 認為該公司在所有大型股中擁有最佳成長前景。他指出，繼去年決定收購競爭對手先鋒自然資源公司之後，埃克森美孚在二疊紀盆地的持股不斷增加，且該公司正重金投資海上鑽探，包括圭亞附近的大型項目。

Low 表示，埃克森美孚擁有價值 12.6 年的儲量，高於大型石油同業平均的 10.1 年。以未來 12 個月的每股獲利估計， 埃克森美孚股價本益比 10.9 倍，雖然估值較多數同業高，但自從其自由現金流來看，該股成本似乎較低，其自由現金流收益率（不包括長期資本支出）為 9.6%，是大型石油公司的平均水準。

自由現金流已成為石油公司的重要指標，因其可顯示公司支付不斷增長的股息和執行庫藏股的能力。Low 表示，一旦完成 Pioneer 的收購，埃克森美孚將每年執行庫藏股 200 億美元，且表示預計該數字未來幾年可望增長。

Low 預期埃克森美孚將自近期的 99.50 美元上漲至 119 美元。該股擁有潛在漲幅 20%，而 3.8% 的股息殖利率令其更具吸引力。

從本益比來看，包括殼牌在內的歐洲大型石油股一直落後於美國同業，主要是因為英國石油和 TotalEnergies (TTE-US) 在再生能源方面投資較美國同業多，但投資者對再生能源的估值低於對石油業務的估值。

2023 年這種策略轉向返回石油，有利於歐洲股，使其得以超越美國大型石油股。雖然殼牌是去年最大的贏家，但 Low 認為該股還有更多上漲空間。

他指出，雖然 2024 年的催化劑明顯比去年少，但估值仍然不高，殼牌有能力向股東返還現金。殼牌股價可望自現下的 24.81 英鎊上漲至 31 英鎊 (39.36 美元)。股利收益率為 4.2%。

至於英國石油公司，自從 Bernard Looney 去年因與員工的關係受到調查而辭職以來，該公司一直在沒有固定執行長的情況下運作。 新任執行長既是股票上漲的風險，也是潛在的觸發因素。

Low 估計英國石油會自當前的 4.59 英鎊上漲至 5.90 英鎊，股息收益率在 4.8%。