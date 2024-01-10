特斯拉去年美國市占率達4.2% 超越福斯、速霸陸和BMW

Cox Automotive 指出，特斯拉 (TSLA-US) 不僅主導美國電動車市場，在美國整體汽車市場也取得重大進展，如今市占率已超越福斯 (Volkswagen)、速霸陸 (Subaru) 以及 BMW。

根據 Cox Automotive 和旗下子公司 Kelley Blue Book 數據，特斯拉在美國汽車市場的市占率，從 2022 年的 3.8%，到去年上升至 4.2%。Cox 預估，這 4.2% 主要來自該公司在美國銷售的 654,888 輛車，較 2022 年成長了 25.4%。

雖然 4.2% 的市占率，仍落後於通用汽車 (GM-US)、福特汽車 (F-US) 以及豐田汽車 (TM-US) 等業者，但已超越福斯汽車、速霸陸的 4.1%，以及 BMW 的 2.5%。

整體而言，目前美國市場由通用汽車占據主導地位，市占率達 16.5%，其次是豐田汽車的 14.4%，再來依序是福特汽車的 12.7%、現代汽車的 10.6%，Stellantis 的 9.8%、本田汽車的 8.4%、日產三菱的 6.3% 以及特斯拉的 4.2%。

除了特斯拉以外，2023 年銷量增幅最大的汽車品牌還有豐田汽車、馬自達以及 Volvo，三者在美國銷量均超過 10 萬輛，分別成長 33%、23.2% 以及 26.1%。

即使特斯拉的銷售表現強勁，但這是以犧牲獲利能力所換取的，其平均交易價格從 2023 年 1 月的約 6 萬美元，到年底跌至 5 萬美元。

Cox 表示，2023 年美國電動車整體銷量較前年同期成長了 46%，但第三季和第四季表現僅微幅改善，顯示銷售可能即將步入高原期。

展望未來，從競爭的角度來看，電動車格局將發生重大變化，雖然有望帶動銷量，但也可能對特斯拉、福特等業者形成壓力。Cox 預估，未來兩年將有超過 70 款電動車上市，其中 37 款將在今年首度亮相，另外 34 款在 2025 年上市。

Cox 預測，經季節性調整後，新車銷售將從 2023 年的 1,550 萬輛，到 2024 年增加到 1,570 萬輛。