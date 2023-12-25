美國汽車業2024預測 CFRA：特斯拉推新車型 混合動力車受歡迎

CFRA 汽車分析師 Garrett Nelson 發布了對 2024 年的預測，特別關注特斯拉 (TSLA-US) 和更廣泛的電動車 (EV) 行業。

他的預測的核心是預計特斯拉將推出一款新型、更小、更便宜的汽車來加速成長。 儘管特斯拉的產量預計將在 2024 年飆升至 210 萬輛，但仍低於該公司雄心勃勃的 50% 的年度成長目標。

特斯拉 2024 年的展望

Nelson 預計，2024 年特斯拉 Model 3 配備了超過 50% 的新組件、簡化的製造、改進的內飾、增強的技術以及對懸吊和底盤的改動，希望能產生重大影響。

特斯拉準備在 2024 年推出更小、更便宜的車型，許多人認為此舉對該公司的未來和整個汽車產業至關重要。 特斯拉計畫在 2023 年交付 180 萬輛汽車，並在 2024 年交付 210 萬輛汽車。

對該行業來說，汽車產能是關鍵。純電動汽車（BEV）銷量增速正在放緩，部分原因就是由於產品缺乏。

混合動力汽車動能強勁

Nelson 也預測，到 2024 年，混合動力汽車將在美國普及。「最近的趨勢表明，美國消費者真正開始看到混合動力汽車的價值。」

這些汽車的平均售價預計為 42,400 美元，低於燃油汽車。 這種定價加上其環保吸引力，可能會使其市場份額在 2024 年占美國汽車銷售的 8%。

電動汽車產業的風險與機遇

儘管電動車的未來似乎充滿希望，但 Nelson 警告說，一些製造商可能會面臨財務困境。

Rivian、Polestar、Lucid 和 Fisker 等公司，可能因獲利問題和高現金消耗率而面臨挑戰。 然而，也有一線希望。隨著供應鏈變得正常化，汽車價格預計會下降，使電動車變得更容易獲得。

他預測，到 2024 年，美國電動車的價格預計將與燃油汽車幾乎相同，從而縮小價格差距。

美國汽車的平均車齡接近 14 年，為售後零件供應商創造了成熟的市場。這為 O’Reilly Automotive(ORLY-US) 和 AutoZone(AZO-US) 等零件供應商提供了股票市場的投資機會。

Nelson 認為， AutoNation(AN-US) 是 2024 年表現最好的股票，目標價為每股 180 美元，漲幅約 18.5%。