Model Y超越「神車」豐田Corolla 電動車銷量首度全球稱王

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）Model Y(TSLA-US) 在 2023 年創下歷史，成為全球最暢銷單一車型，這是電動車首次取得這項成就。

據《界面新聞》報導，特斯拉官方表示，去年 Model Y 全球銷量超越「神車」豐田 Corolla，成為全球乘用車銷售冠軍。此外，Model Y 全球平均價格也幾乎是這款豐田緊湊型車的兩倍。

Model Y 在 2022 年是全球第三暢銷車款，銷量不如豐田 RAV4 和 Corolla，總銷量達到 74.7 萬輛。在歐洲、美國加州等部分市場，Model Y 當年已躍居最暢銷車型。

進入 2023 年，Model Y 第 1 季度便超車 Corolla，登上全球單季銷量冠軍寶座，此後特斯拉全年均保持此一趨勢。

去年特斯拉在全球廣泛調整旗下車型價格，主要產品（Model 3/Y）在第 3 季的售價比往年同期降低大約 25%。這一降價策略明顯奏效，第 3 季銷售較一年前激增 19.5%，成長率超過行業整體的 16.3%

在中國這一全球最大新能源車市場，去年 Model Y 銷量達到 64.68 萬輛，勇奪第一，緊隨在後的是比亞迪宋，銷量為 64.06 萬輛。前五名還包括比亞迪秦、比亞迪元、日產軒逸（Nissan Sylphy）。

值得注意的是，2022 年中國市場的銷售冠軍是日產軒逸，2023 年則被電動車和混動車完全超越，這明顯全球趨勢。

作為一款已經上市四年的主力車型，Model Y 可望在 2024 年迎來更新。有消息稱，特斯拉將在第 2、3 季對 Model Y 進行類似 Model 3 煥新版的中期改款。