去年底銷售活動見效 特斯拉Q4交車量超預期

美國電動車巨擘特斯拉周二 (2 日) 公布的去年第四季交車量打敗華爾街分析師預期，此前該公司力推交付 Model 3 電動車，以免這款車的一些型號在新的一年受《降低通膨法案》(IRA)影響失去聯邦稅收抵免。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 週二早盤股價上漲 0.47%，每股暫報 249.66 美元，扭轉開盤時頹勢。

這家全球市值最高的電動車製造商在去年第四季交付創紀錄的汽車數量，並在關鍵車型折扣增加的幫助下實現 2023 年 180 萬輛的目標。

分析師曾表示，部分車型稅收優惠政策的結束預計將推動銷售提前至第四季，從而拖累今年的交付量。

特斯拉 Model 3 的後輪驅動和遠程版本今年不再享有 7,500 美元的聯邦稅收抵免，因為根據 IRA，對電池材料採購的最新要求開始生效。

根據 LSEG 調查的 14 位分析師的資料，該公司去年最後三個月的銷量為 484,507 輛，而此前的預估為 473,253 輛，比第三季高出約 11%。特斯拉在去年第三季為生產新款 Model 3 而對裝配產線進行的升級影響部分產量。

特斯拉定於 1 月 24 日收盤後公布第四季業績，當季該公司交付了 461,538 輛 Model 3 和 Model Y 運動型多用途車，同時還交付約 2.3 萬輛其他車型。

展望未來，特斯拉表示，預估今年將交付 220 萬輛汽車，增幅約為 22%，但低於 2023 年約 38% 的增幅。

此外，特斯拉新款 Cybertruck 預估將只占其今年交付量的一小部分。馬斯克曾在去年 10 月份表示，公司目標是在 2025 年生產大約 25 萬輛電動皮卡。