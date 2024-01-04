特斯拉產銷數據雖佳 華爾街更重視獲利率

特斯拉 (TSLA-US) 交出良好的 2023 年第 4 季產銷數據。不過，華爾街的焦點已經轉向 2024 年的利潤率和出貨量。

特斯拉第 4 季交車 48.5 萬輛，高於市場預期。截至 1 月 2 日收盤，該公司股價下跌 6 美分至 248.42 美元，與那斯達克指數跌幅 1.6% 相較，6 美分跌幅不算什麼。之前巴克萊銀行調降蘋果 (AAPL-US) 評級，該公司股價下跌 3.6%；Rivian Automotive (RIVN-US) 公布交車數據後，股價暴跌 10% 至 21.1 美元。

《巴倫周刊》引用 Canaccord 分析師賈納里卡斯 (George Gianarikas) 周二 (2 日) 報告指出，2023 年 Rivian 固定產量並開始認真擴大規模，提高其財測目標。Rivian 產量達到 3000 輛，交車量也符合共識且高於預期，股價卻反向下跌讓人有些困惑。

一個可能的解釋是，投資人還未收拾心情在新的一年開始買股票。第二個不利因素則是：Rivian 股價在交車報告發布當月已經上漲約 30%。

賈納里卡斯將 Rivian 股票評為「買入」，目標價 30 美元。他還將特斯拉股票評級為「買入」，目標價 267 美元。

賈納里卡斯對特斯拉的交車表現印象深刻，指出雖然利率上升且經濟放緩，特斯拉 2023 年的交車量仍超過 180 萬輛，符合該公司對投資人的承諾。

話雖如此，賈納里卡斯表示「問題多於答案」。首先，特斯拉 2024 年約 220 萬台交車預期是否夠低；其次，第 3 季 16% 左右的毛利率是否已觸底，比 2022 年同期下降約 10%。此外，由於特斯拉預計不會在 2024 年推出新車型，投資人會對其機器人 Optimus 以及駕駛輔助軟體的進步感到興奮嗎？

他認為，「比交車量消息更重要的，是特斯拉即將召開的財報電話會議。」特斯拉電話會議定 1 月 24 日舉行。

TD Cowen 分析師奧斯本 (Jeffrey Osborne) 認為，特斯拉需要在 1 月的財報電話會上預測約 220 萬的 2024 年汽車交車量，才能讓投資人滿意。他給予特斯拉股票評級「持有」，目標價 200 美元。

New Street Research 分析師皮費拉古 (Pierre Ferragu) 對特斯拉股票的評級為「買入」，目標價 300 美元。他在特斯拉公布交車報告後寫道，第 4 季該公司毛利率仍將「面臨壓力」，不過預計 2024 年將改善至 19% 左右。

整體而言，華爾街對特斯拉不太樂觀，預計該公司第 4 季毛利率約為 16%，與第 3 季相當，並在 2024 年提高約 1-2%。

財報電話會議是關乎特斯拉股價的下一個重大事件。CEO 馬斯克 (Elon Musk) 關於汽車進一步降價的可能，以及對利率看法，將在很大程度上回答華爾街當前疑問。