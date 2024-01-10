OECD：全球最低稅負制將重塑跨國資本流動

經濟合作暨發展組織 (OECD) 最新研究顯示，今年上路的全球最低稅負制，將重塑跨國企業的外國資本流動，因為避稅天堂將無法再為企業帶來好處。

全球最低稅負制最初於 2021 年由 140 個國家達成協議，並從今年開始上路，目前已有 36 個國家立法制定 15% 的稅率下限，更多國家有望在未來跟進實施。

全球最低稅負制適用於年收超過 7.5 億歐元 (8.2 億美元) 的企業，目的在於阻止大型跨國公司將獲利藏於愛爾蘭等稅率較低的國家，或是其他避稅天堂。當跨國企業的獲利，在一國負擔的實質有效稅率低於 15% 時，上述協議允許跨國企業母國政府對企業課徵附加稅，直到稅率達到 15%。

OECD 表示，最低稅負制上路後，避稅天堂和其他國家的平均稅率差距將縮小一半，從 14 個百分點縮減至 7 個百分點。

OECD 指出，相較於過去，接下來跨國企業的外國投資可能會逐漸受到勞動力教育、基礎設施等因素驅動，而不是哪處稅率比較低。

OECD 稅務副主管 David Bradbury 在一場網路研討會上表示：「全球最低稅負制減少了獲利轉移激勵，並藉由提高非稅收因素的重要性，來改善資本配置。」

最低稅負制上路後，OECD 預估，各國政府每年將額外增加 1550 億至 1920 億美元的企業稅收，增幅為 6.5% 至 8.1%。該機構此前預估為 2200 億美元。