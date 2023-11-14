〈2023稅務年會〉CFC新稅制明年申報 境外免稅天堂不再

全球近年積極打擊跨國企業避稅，以往有「租稅天堂」之稱的英屬維京群島 (BVI)、開曼群島等地都遭到歐盟不定時列入稅務不合作國家名單 (黑名單)。KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻提醒，台灣已於今年開始實施受控外國公司法制，即 CFC，並於明年 5 月須開始申報，可預期未來企業利用境外免稅天堂註冊的公司於海外投資資訊將越趨透明。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所今 (14) 日舉辦「2023 稅務年會」，洪銘鴻於會中指出，為符合經濟實質規定，以及考量 CFC 提前課稅風險及移轉訂價風險，將不建議無實質營運的境外公司未來繼續由境外公司接單留利潤、保留過多未分配盈餘或透過多層非必要境外控股。

此外，洪銘鴻也分享 CFC 新規定下的申報及準備文件常見疑義，另外，因財政部已於今年 9 月 28 日預告修正《營利事業認列 CFC 所得適用辦法》，其中對於 CFC 當年度盈餘計算有重大改變，建議適用 CFC 規定的企業及早準備申報時應檢附文件內容及應備查文件，並持續關注修法動向，以為因應。

KPMG 安侯建業稅務部執業會計師丁英泰提醒，企業應注意公司法及企業併購法令之最新實務，尤其是台商常用的英屬維京群島 (BVI) 公司最新修法。

丁英泰進一步說明，BVI 為擺脫租稅黑名單，已於今年再度修正經濟實質法施行細則及商業公司法，包括要求 BVI 公司提交財務報表、公布董事名冊、申報集團總收入費用、直接母公司或最終母公司營運架構、營運地址及稅務識別碼等，加上各國境外公司稅局均已加強對境外公司之稅務查核。

丁英泰提醒，BVI 公司應確認所提交資訊的一致性及正確性，保持與註冊代理人的良好溝通，以符法令要求及避免因此可能產生的稅務資訊交換風險。