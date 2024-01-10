美國面臨第二大新冠感染潮！CDC警告：JN.1已成全球最主流病毒

隨著 JN.1 新冠肺炎變種病毒快速傳播，目前美國病毒感染水準已達到疫情爆發以來第二高紀錄，僅次於 2022 年初 Omicron 病毒爆發時的水準，且 JN.1 已經成為全球最主流病毒。

據財聯社報導，美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，截至去年 12 月 30 日，全國廢水中的新冠病毒濃度為 12.85，達到疫情爆發以來歷史第二高峰。

在此之前，美國最高峰出現在 2022 年 1 月 8 日第一波 Omicron 病毒爆發期間，當時美國廢水中新冠病毒濃度水準為 23.34。

專家說，由於美國對新冠病毒的檢測量已經降至歷史最低，現在廢水監測是衡量病毒傳播最好、最便捷的方法。住院、死亡等指標只反映最嚴重病例情況，並且會滯後數周。

CDC 數據並顯示，截至 12 月 30 日的一周內，美國新冠住院治療人數激增 20.4%，急診就診和死亡人數也增加大約 13%。

CDC 表示，截至 1 月 5 日，JN.1 約佔美國病例的 55% 至 68%（中位數 62%），已經成為美國和全球傳播最廣泛的變種病毒。

半個月前，CDC 還預測截至 12 月 23 日時，JN.1 感染數量佔美國新冠病例數量的比率約為 39% 至 50%，如今比重已經快速提升至 55% 至 68%。

CDC 並表示，JN.1 變種病毒在歐洲也佔主導地位，在亞洲的感染數量也急劇上升。

美國國家過敏和傳染病研究支持的一項合作項目 outbreak.info 的數據顯示，在全球範圍內，JN.1 佔全球通報新冠感染病例的比率超過 40%。

加州拉霍亞市斯克里普斯研究轉化研究所創始人 Eric Topol 表示：「JN.1 和此前的 Omicron 變種病毒一樣，獲得了一個關鍵的新增突變，使其具有巨大擴散能力。」