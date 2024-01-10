世銀：2024年全球經濟成長率估2.4% 恐淪30年最糟五年紀錄

世界銀行周二 (9 日) 發布「全球經濟展望」(Global Economic Prospects) 報告，預估 2024 年全球國內生產毛額 (GDP) 成長 2.4%，連續第三年趨緩。世銀並補充，受到 Covid-19 疫情、俄烏戰爭、通膨和利率飆升的影響，2020 年代前半段恐寫下 30 年來最糟的五年表現。

根據世銀的統計，全球 GDP 成長率在 2023 年為 2.6%，和 6 月預估休比上修 0.5 個百分點，主因是美國經濟在強勁的消費者支出撐腰下，表現突出。

再往前看，全球經濟 2022 年成長率為 3%，2021 年則達到 6.2%，主要受益於疫情後的反彈。

世銀代理首席經濟學家 Ayhan Kose 表示，比對數據後可發現，在 2020 年到 2024 年間的全球經濟成長，甚至低於 2008-2009 年金融海嘯、1990 年代後期亞洲金融風暴、2000 年初網路泡沫。

若不計 2020 年疫情期間的嚴峻萎縮，2024 年將是自 2009 年金融危機以來，全球經濟最疲弱的一年。

世銀報告預估，2025 年的全球 GDP 成長率可能略升至 2.7%，但這仍比去年 6 月所估的 3% 低了不少，最主要是因為先進國家經濟普遍趨於疲軟。

世銀集團首席經濟學家 Indermit Gill 說：「若方向沒有重大修正，2020 年代將淪為浪費機會的十年 (a decade of wasted opportunity)。」

Gill 說：「短期內的成長仍疲軟，導致許多開發中國家、特別是最貧窮的那些被困在陷阱裡，幾乎每三個人當中，就有一個苦於令人動彈不得的債務水準，而且難以取得糧食。」

美今年估增 1.6%

根據世銀的報告，美國經濟在 2023 年成長 2.5%，比 6 月預估高出 1.4 個百分點，但 2024 年成長率預料趨緩至 1.6%，原因是限制性的貨幣政策抑制經濟活動，但這仍比 6 月預估值高了足足一倍。

歐元區展望較為黯淡，2024 年預估成長 0.7%，較 6 月預估下修 0.6 個百分點，以反映更緊縮的信貸情勢。2023 年受制於高昂的能源價格，僅成長 0.4%。

中國估增 4.5%，30 多年來最低

世銀預測，中國 2024 年 GDP 成長 4.5%，若不計 2022 年和 2020 年疫情拖累期間，是逾 30 年來最慢增速。這也比世銀 6 月預估值低了 0.1 個百分點，顯示房市持續動盪削弱了消費者支出。2025 年更預估再減緩至 4.3%。

Kose 說：「整體來說，中國成長趨於疲軟，顯示受到人口萎縮和老化影響，經濟回到潛在成長較弱的狀態，而負債增加不但抑制了投資，某種程度上也限縮了生產力迎頭追上的機會。」

開發中國家每 4 人將有 1 人比 2019 年貧窮

世銀報告顯示，新興和開發中國家 2024 年預估成長 3.9%，較 2023 年的 4.0% 下滑，而且比 2010 年代平均值低了整整 1 個百分點。

世銀指出，這個增速將無法讓人口脫離貧窮，世銀還預估，在 2024 年底以前，開發中國家每 4 人中約 1 人、低收入國家 40% 人口，將比 2019 年疫情尚未爆發時更加貧困。

世銀認為，提振經濟成長的方法之一，是加速乾淨能源轉型和適應氣候變遷，這對新興市場和開發中國家來說特別重要。

根據世銀研究，每年至少 4% 的持續投資，有助於提升人均所得成長、製造業和服務業產值，並改善國家的財政狀況。但要達到這樣的速度，通常需要全面、結構性的改革，以擴大跨境貿易和金融流動，促進財政和貨幣政策架構的改善。