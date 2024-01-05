〈紐約匯市〉非農就業報告揭曉前夕 DXY小跌 日元處逾兩周低點

隨著優於預期的美國就業數據，暫時令聯準會 (Fed) 將在今年多次降息的市場預期平靜下來，美元兌多數主要貨幣周四 (4 日) 盤中震盪上揚，尾盤小幅下跌。日元匯價處在逾兩周低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.05%，至 102.44。

ADP 全美就業報告顯示，美國民間企業就業人數上月新增 16.4 萬，單月增幅為 8 月以來最大，且優於經濟學家預期的 11.5 萬。另一方面，截至 12 月 30 日一周內，美國初次請領失業金人數減少 1.8 萬，經季節性調整後為 20.2 萬人，低於市場預期，為美元帶來提振。

定於周五 (5 日) 出爐的 12 月非農就業報告，將為 Fed 的寬鬆政策提供指引。接受路透訪調的經濟學家預測，12 月將創造 17 萬個就業機會，低於前一月的 19.9 萬。

外匯諮詢公司 Klarity FX 總監 Amo Sahota 表示，這些數據「顯示美國經濟處於健康狀態」。一切都指向市場將在年初重新調整對 Fed 即將採取行動的預期。

LSEG 的利率機率 app 顯示，周四數據出爐後，美國利率期貨市場將 2024 年降息次數的預期，從周三 (3 日) 晚間的約 6 次調降至 4 次，每次降息幅度 25 個基點。

Sahota 說：「若經濟出現硬著陸，確實會提高我們對於年初迅速降息的預期。但這並非 Fed 的想法，而且以數據來看，我們不會硬著陸，經濟看起來仍相當不錯。」

美元兌日元升近 1% 至 144.57 日元，連三個交易日勁揚，處在逾兩周高點。

然而，麥格理 (Macquarie) 全球外匯和利率策略師 Thierry Albert Wizman 表示，即使降息預期有所降溫，他不認為美元可延續年初以來的漲勢。

Wizman 說：「我確實認為美國經濟將會放緩，而且是由消費者主導的。今年我們將看到美國和全球其他地區的成長率趨於一致，且相對於歐元、英鎊和日元，美元將在上半年走軟。」

其他貨幣方面，由於數據顯示歐洲通膨上升，歐元漲近 0.3% 至 1.0948 美元。

因能源和服務價格上揚，法國 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率較前一月增加 0.2 個百分點，達到 3.7%，德國 12 月 CPI 年增率也從前一月的 3.2% 擴大至 3.7%，均符合預期。

英鎊連兩日走強，上漲 0.2% 至 1.2685 美元。數據顯示英國貸款需求增加，且商業服務比人們所想的更具韌性，12 月服務業採購經理人指數 (PMI) 成長也比原先預期還要強勁，樂觀情緒創七個月新高。

加密貨幣方面，比特幣漲逾 4% 至 44,528 美元。投資人預期美國證券交易委員會將在下周左右批准第一檔比特幣現貨 ETF。

截至台灣時間周五 (5 日) 約 6:00 價格: