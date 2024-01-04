Fed會議紀錄：2024年可能降息 但政策路徑不確定性高

聯準會 (Fed) 周三 (3 日) 公布會議紀錄顯示，決策官員們上月同意在「一段時間內」維持限制性立場是適當的，同時承認利率可能已達到高峰，將從 2024 年開始降息，但並未透露何時。

根據 12 月 12 日至 12 月 13 日的聯邦公開市場委員 (FOMC) 會議紀錄，與會者認為政策利率可能已達、或是接近本輪緊縮周期的高峰。儘管如此，官員們重申，通膨明顯持續下滑之前，在一段時間內保持限制性立場是適當的。

會議紀錄顯示，與會者增強了對通膨路徑的樂觀態度，指出有「明顯進展」。FOMC 表示，若這樣的趨勢得以延續，他們願意在 2024 年調降基準貸款利率，但並未如期貨交易員預期那般，暗示寬鬆政策最快從 3 月開始。

會議紀錄指出：「幾乎所有與會者給出的預測，都反映通膨前景的改善。他們的基本預測表明，到 2024 年底，較低的聯邦基金利率目標範圍將是合適的。」

然而，本次紀錄也指出政策路徑的「不確定性異常地高」。一些成員表示，若通膨不配合，可能有必要將利率維持在較高水平，其他成員則指出有可能進一步升息，具體取決於情況發展。

上月會議中，央行官員一致同意連續三度將基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變，即使 FOMC 聲明仍保留再度升息的可能性，但官員們的預測暗示著過去一年多來的激進緊縮周期可望來到尾聲。

根據最新點陣圖，官員們預測 2024 年將三度降息，即降息約 75 個基點。更新後的展望，再加上 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的會後發言，激勵股債齊漲。

儘管如此，個別官員們對於 2024 年底的利率預期存在歧見，有 8 名官員預期 2024 年將降息 1 碼或是更少，11 名官員預估將降息至少 3 碼。

Fed 的會後聲明也反映出央行基調的轉變，官員們表示，他們將繼續觀測一系列數據和事態發展，看看「任何」(any) 額外的政策緊縮是否合適。

即使官員們語氣謹慎，市場仍預期 2024 年 Fed 將大幅降息。聯邦基金期貨交易員預估今年將降息 6 碼，使聯邦基金利率降至 3.75% 至 4% 的區間範圍。