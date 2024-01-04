房市推案戶數去年減少1.5萬戶 賴正鎰： 估選後市場價穩、量平

鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (4) 日指出，2023 年台灣房市受全球通膨與升息，工料雙漲，隨著平均地權條例與房地合一 2.0 的利空出盡及大選前釋放新青安等利多，第四季回穩，推案量增加，總銷 2.1 兆元，年增 6%，推案戶數較前年約少 1.5 萬戶，年減 12.5%。

賴正鎰並強調，部分地產開發商這幾年儲地過多，還需兩、三年才能消化，以致土地交易量減，地主態度已經鬆動，土地價格已略有降價趨勢。

對於今年大選後的房市表現，他說，市場盛傳美國 2024 年可能降息三碼消息，但台灣是否跟進降息，央行尚未透露，且持續緊縮土建融限制，2025 年碳費開徵在即，建材成本可能也受影響，在大選後可望回歸市場面，銷售看各家推案表現，台北新案將以蛋黃區都更或危老重建居多，交易以總價市場為考量，所以 23-55 坪為主力產品，他預估今年會呈現「價穩、量平」的格局。

賴正鎰分析，去年是疫情過後第一年，全球經濟景氣走向復甦，不過，俄烏戰爭兩年來仍未止歇，陸續又有以巴戰爭及紅海危機引爆，影響全球供應鏈延誤，運費提高，造成全球原物料及物價上漲。在台灣營建成本每坪從 8.5 萬元漲為 15 萬元，甚至在台北地區也從 12.5 萬元漲到 25 萬元，物價的上漲造成建材成本一倍以上的漲幅，這是空前紀錄，他從事四十多年的房地產業，從來沒有發生過。

他說，台灣民眾到去年第三季存款餘額超過 53 兆，較 3 年前成長 11 兆，表示臺灣愈來愈富有。由於資金回流，鈔票發行也愈來愈多，所以不是房價漲，而是通膨讓錢變薄了，房價漲，加上處罰性質的囤房稅，又墊高成本，增加購房壓力。所以因應物價上漲，房產才是保值最佳利器。他建議政府不應一味打房，應該多蓋社會宅幫助弱勢族群。