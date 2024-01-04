逢高每天賣股 Meta執行長祖克伯2個月內套現逾4億美元

Meta(META-US) 股價去年全年大漲 194.1%，遠遠領先大盤，監管文件顯示，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 並未錯過這波行情，於去年最後兩個月大賣持股，成功套現 4.28 億美元。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 顯示，從去年 11 月 1 日到年底，祖克伯在每個美股交易日都拋售了 Meta 的股票，累計賣出近 128 萬股，價值 4.28 億美元。

祖克伯平均每筆賣出 1040 萬美元股票，其中最大一筆拋售發生在 12 月 28 日，共交易 1710 萬美元，當時 Meta 股價正是波段高點。

在此之前，祖克伯自 2021 年 11 月以來就沒有出售 Meta 股票。這家公司的股價去年從 2022 年底附近的七年低點反彈了 194%。去年，Meta 股票的表現優於除 Nvidia(NVDA-US) 公司以外的所有其他主要科技巨頭，今年已接近 2021 年 9 月的歷史新高。

39 歲的祖克伯擁有 Meta 約 13% 的股份，淨資產約為 1250 億美元，使他成為全球第七大富豪。

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新年以來，主要科技巨頭正面臨回檔，Meta 也由 361.9 美元高點，回落至 344.47 美元，一些投資者憂心，內部人士賣股，可能是對股價漲勢欠缺信心的表現。

另一名年底大舉賣股的科技業巨頭，則是 Salesforce 共同創辦人 Marc Benioff，他在 2023 年下半年的幾乎每一個交易日進行套現，期間成功拋售了價值超過 4.75 億美元的股票，日均交易額約 300 萬美元。