實登見真章 台中「蛋黃第一線」沒人捨賣房

儘管當今房市小宅當道，高總價豪宅依然據守蛋黃區核心，尤其在台中「蛋黃第一線」，豪宅釋出及成交量更是遠低於蛋黃二、三線，屋主惜售心態表露無遺，業者指出，蛋黃第一線具備唯一性、難以取代的特點，屋主通常都留著自用，因此高居豪宅榜卻顯得「無量」也見怪不怪。

蛋黃第一線 幾無成交量

房市交易量大的路段地段，通常被大眾認知為「熱門區」，但在高資產族的眼中，真正的「熱門」其實意味鮮有釋出的名宅社區，想擠進去還得靠機運，交易量自然也極少，這類情形在七期十字園道兩側、草悟道首排皆格外明顯，蛋黃一線成交量遠低於二、三線路段。

七期蛋黃第一線 集中十字園道旁

如七期新市政中心，今年一至三季成屋大樓，臨歌劇院、十字園道的蛋黃一線地段，住宅交易量僅 8 戶，屬蛋黃二線的市政北二、北七路，交易量則有 45 戶，蛋黃三線的市政路、台灣大道三段（七期秋紅谷以東），交易量則達 58 戶，交易及釋出量就有顯著落差。

十字園道旁名宅，多年才有一戶成交。(圖: 業者提供)

市場鮮有釋出 6 年交易一次

綜觀蛋黃一線區，幾乎找不到賠售戶，且多數社區通常 1~2 年才有一筆交易，有的甚至最近一次交易紀錄是在 6 年之前，在地業者稱，好不容易搶進蛋黃第一線入住，很少人會捨得賣，「類似的心態，在未來的新核心水湳經貿園區也可一窺，屬於啟航路兩側的蛋黃第一線，也幾無建商捨得開發。」

水湳蛋黃第一線 落在啟航路兩側

在水湳園區文商段，能夠擁有中央公園視野的，僅有「啟航路兩側」，根據細部計畫規定，公園首排「文商 1」大樓限高 80~100 米，另一側「文商 2」大樓限高 140~160 米，未來全區發展成熟，站在中央公園仰望也只有這兩排建築能進入視野，距離繁華的中科路亦有適當距離，也被業者視為「蛋黃第一線」。

啟航路兩側具中央公園視野，被視為「蛋黃第一線」。(圖: 業者提供)

發展成熟期 保值性最彰顯

「豐邑 PARK ONE」專案經理莊奇庭表示，蛋黃第一線的住宅保值性無可言喻，但通常在整區成熟前，地段的價值不會明顯，如同七期重劃區，都是在整區發展成熟後，才會有涇渭分明的層次，「或許以目前的眼光來看，啟航路兩側並不算是最便宜，但就長期置產的角度，名宅的保值性終將會彰顯。」