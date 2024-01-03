供應短缺+能源轉型需求增 未來兩年銅價恐飆逾75%

因供應短缺加上能源轉型刺激需求，惠譽解決方案 (Fitch Solutions) 旗下研究部門 BMI 預估，未來兩年銅價恐將飆漲 75% 以上。

除了綠色能源轉型帶動需求上升以外，BMI 表示，市場對聯準會 (Fed) 在今年降息的預期將帶動美元貶值，對外國買家來說，以美元計價的銅將更具吸引力。

美銀證券 (Bank of America Securities) 亞太基礎材料主管 Matty Zhao 表示，對銅價的正面看法，更多取決於宏觀因素，像是 Fed 降息的可能性和美元走軟。

此外，近期舉行的聯合國氣候變遷大會 (COP 28) 上，多達 60 個國家支持在 2030 年前將全球再生能源產能增加兩倍的計畫。花旗表示，此舉對銅來說可謂極大利好。

花旗上月發布報告預測，到 2030 年，更高的再生能源目標將使銅需求增加 420 萬噸，進而在 2025 年將銅價推高至每噸 15,000 美元，遠高於去年 3 月創下的歷史高點，即每噸 10,730 美元。

倫敦金屬交易所 (CME) 最新的銅交易價格為每噸 8,559 美元。這個基礎金屬是促成能源轉型的關鍵，對於生產電動車、電網和風力發電機來說，也是不可或缺的原料。

有分析師認為，供應中斷也是銅價看漲的原因之一。高盛 (Goldman Sachs) 預估，2024 年銅供應缺口將超過 50 萬噸。

巴拿馬最高法院去年 11 月宣判，加拿大礦業公司第一量子礦業 (First Quantum Minerals) 與巴拿馬政府長達 20 年的採礦合約違憲，迫使前者終止在巴拿馬開採銅礦。另一礦業巨頭英美資源集團 (Anglo American) 也表示，為了削減成本，2024 年和 2025 年將減少銅礦產量。

高盛分析師表示：「供應下滑強化了我們的觀點，即銅市場正在進入明顯更吃緊的時期。」他們預估今年銅價將觸及每噸 10,000 美元，並在 2025 年進一步攀高。

BMI 預測，受惠於銅礦熱潮的最大贏家將是智利和秘魯，兩國都擁有豐富的鋰、銅等綠色能源所需礦產，而這些礦物有望受惠於投資增加和出口需求增加。智利目前擁有全球約 21% 的銅儲量。