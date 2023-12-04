高盛2024年金屬展望 銅價漲破10,000美元

今年工業金屬慘淡，主要金屬價格跌跌不休，展望 2024 年，高盛預估，在中國的政策帶動下，銅價目標價為每噸 10,000 美元。

高盛說，明年中國銅需求增速可能放緩，預測明年年增 2%，成長率比今年的 5% 小，但中國的政策支持，可能會起到意想不到的帶動作用。

高盛指出，可見的銅庫存為 26 萬噸，僅能滿足全球四天的需求，明年下半年銅會出現更嚴重的供應緊張，預估價格將大幅上行。高盛預測，LME 銅價 3/6/12 個月目標價分別為每噸 8,400 美元 / 8,850 美元 / 10,000 美元。

在海外金屬需求疲弱的背景下，大部分的銅需求主要由中國拉動。分析師認為，進入 2024 年上半年，中國強勁的需求增長，仍會有力地抵銷其他地區的頹勢。

黃金方面，高盛分析師說，由於美國聯準會（Fed）的鴿派態度、通膨放緩以及央行購買的彈性，預料任何賣壓的規模都有限。

在策略上，高盛認為黃金市場出現的任何賣壓都是買入機會，因為在地緣政治、經濟衰退升高等環境下，黃金將發揮避險特性。高盛把 3/6/12 個月的黃金目標價維持在每英兩 2,050 美元。

亞洲周一（4 日）盤中現貨黃金盤中飆漲 70 美元，逼近每英兩 2,150 美元關口，大漲逾 3%，刷新歷史紀錄。

拉長時間跨度，黃金盤整了三年，這是三年來第三次嘗試突破 2,100 美元關卡，如今終於突破了。

在鐵礦砂方面，全球製造業普遍衰退，導致鐵礦砂持續被看空，但其基本面和價格韌性卻打破了空頭的預期。

高盛分析師說，中國的生產情況顯示，在遠期需求信心增強和出口訂單依然強勁支撐下，鋼廠可能會在明年第 1 季維持產能。

在原材料層面，高盛還注意到生鐵生產的成本仍然低於使用廢鋼，這將繼續支持鐵礦砂需求的相對上升。

由於陸上鐵廠可能在春節前補貨，且澳洲和巴西的鐵礦砂供應趨勢令人失望，加上供應鏈庫存較低，因此年底鐵礦砂價格將保持彈性，上行風險大於下行風險。在此背景下，高盛認為鐵礦砂價格將得到更好的支撐。

