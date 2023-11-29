巴拿馬最高法院宣判 第一量子20年採礦契約違憲 消弭明年銅礦過剩前景

巴拿馬最高法院周二 (28 日) 宣判，加拿大礦業公司第一量子 (First Quantum) 在該國的銅礦生產契約違憲，使該公司走上了漫長且不可預測的國際仲裁之路。

第一量子周二表示已暫停商業生產，並實施「保護和安全維護計畫」。

第一量子公司總部設在溫哥華，多年來在巴拿馬經營 Cobre 銅礦，為該國帶來約占 國內生產毛額 (GDP) 3% 的收入，但是環保人士認為銅礦開採破壞環境，尤其是威脅到水源。

巴拿馬政府 10 月 20 日授予第一量子 20 年開採權，並可選擇再延長 20 年，以換取政府 3.75 億美元的年收入，此事在全國各地引起大規模抗議。該銅礦是第一量子規模最大的資產，也是巴拿馬的經濟引擎，占全球銅產量的 1.5% 左右。

路透本月初曾報導，法院可能對第一量子做出不利判決。

第一量子承認該判決，並重申其「在巴拿馬營運的各方面，都會堅定不移地戮力遵守監管規定」。巴拿馬總統 Laurentino Cortizo 表示，國家會遵守法院的判決。

示威團體表示會持續街頭示威行動，直到官方媒體都報導了該判決。

第一量子周二股價下挫 5%，自抗議活動開始以來，該公司股價已損失超過 100 億加元 (74 億美元) 的市值，礦場被迫停產。

該裁決將對銅市場產生影響，因為第一量子的 Cobre 巴拿馬礦約占全球銅產量的 1%。倫敦金屬交易所基準的銅期貨周二上漲 0.9%，至每噸 8441 美元。

摩根大通本月警告，如果第一量子的採礦契約被撤銷，巴拿馬失去投資級評級的可能性將大幅上升。

分析師認為，巴拿馬和秘魯減少銅礦供應後，2024 年全球銅礦供應過剩的情況可望消除。

加拿大皇家銀行報告指出，雖然該判決結果很大程度上已在意料之中，但仍增加了不確定性」，前進之路取決於該礦區在第一量子與政府談判新契約期間能否恢復營運，或處於停產狀態，最終可能導致國際仲裁程序。