〈台股開盤〉電子權值股倒 再挫近200點 摜破季線與半年線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 09:25
輝達 (NVDA-US) 財報並未超出市場預期，台股今 (20) 日連帶下挫，電子權值股幾乎全倒，盤中一度下跌 198 點，最低下探 22490 點，接連摜破季線與半年線，成交量預估 3100 億元，較昨日明顯收斂。
權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 1%，最低為 1010 元，面臨千元保衛戰，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙下挫超過 1% ，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 都跌 1% 左右，昨日強勢的中信金 (2891-TW) 也回檔。
其他電子股包括台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 跌幅也都達 1% 以上，壓抑整體大盤走勢。
盤面焦點再度回到由航運族群，海運三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 續漲 2% 以上，其他如中航 (2612-TW)、中櫃 (2613-TW)、新興 (2605-TW)、志信 (2611-TW) 也都再盤上表態。
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