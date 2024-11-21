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〈台股開盤〉電子權值股倒 再挫近200點 摜破季線與半年線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-21 09:25

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〈台股開盤〉電子權值股倒 再挫近200點 摜破季線與半年線。(鉅亨網資料照)

輝達 (NVDA-US) 財報並未超出市場預期，台股今 (20) 日連帶下挫，電子權值股幾乎全倒，盤中一度下跌 198 點，最低下探 22490 點，接連摜破季線與半年線，成交量預估 3100 億元，較昨日明顯收斂。

權值股普遍弱勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌 1%，最低為 1010 元，面臨千元保衛戰，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 雙雙下挫超過 1% ，金控雙雄富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 都跌 1% 左右，昨日強勢的中信金 (2891-TW) 也回檔。


其他電子股包括台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 跌幅也都達 1% 以上，壓抑整體大盤走勢。

盤面焦點再度回到由航運族群，海運三雄萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 與長榮 (2603-TW) 續漲 2% 以上，其他如中航 (2612-TW)、中櫃 (2613-TW)、新興 (2605-TW)、志信 (2611-TW) 也都再盤上表態。

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台積電1015-0.98%
中信金37.85-0.53%
中櫃361.55%
中航46.351.53%
長榮2402.78%
陽明78.92.33%
萬海97.62.95%
聯電44.55-0.78%
日月光投控152.5-1.61%
台達電377-2.46%
國泰金66.3-1.63%
富邦金89.3-1.33%
聯發科1255-1.57%
鴻海202-1.94%
志信23.050.88%
新興28.51.42%
輝達145.89-0.76%
台積電188.36-0.69%

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