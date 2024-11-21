統一：未接獲星巴克總公司對中國業務任何訊息 不評論市場消息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 15:04

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據《彭博》周四（21 日）報導，消息人士表示，星巴克與顧問在討論如何擴大中國業務，包括可能引入一家當地合作夥伴。知情人士稱，星巴克非正式評估了潛在投資者的意願，包括中國私募股權公司。一些知情人士說，股權出售也可能吸引中國企業或其他有該行業經驗的本地公司。消息人士表示，星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進作出決定。

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據報導，截至 2024 年 9 月底，星巴克在中國擁有 7596 家門市，占全球總數約 19%。

統一集團在 2017 年由統一企業出售上海星巴克 20% 股權、統一超 (2912-TW) 出售 30% 股權給美國星巴克，合計處分利益為 334.51 億元，等於是把上海星巴克全權交還美國星巴克。同時，統一買回台灣星巴克 20％股權；統一超商買回台灣星巴克 30％股權，換句話說，統一守住了台灣星巴克，未來將由統一獨資經營。