統一：未接獲星巴克總公司對中國業務任何訊息 不評論市場消息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-21 15:04
外媒報導，由知情人士透露美商星巴克（Starbucks）(SBUX-US) 正在研究中國業務的選項，包括出售股權的可能性。對於市場揣測曾爲星巴克在中國大陸經營合資夥伴的統一 (1216-TW) 是否重新攜手合作，統一 (21) 日指出，目前統一在台仍是星巴克品牌經營者之一，但統一未接獲來自星巴克總公司的對此案的任何訊息，目前無法對假設性的問題進行回應。
據《彭博》周四（21 日）報導，消息人士表示，星巴克與顧問在討論如何擴大中國業務，包括可能引入一家當地合作夥伴。知情人士稱，星巴克非正式評估了潛在投資者的意願，包括中國私募股權公司。一些知情人士說，股權出售也可能吸引中國企業或其他有該行業經驗的本地公司。消息人士表示，星巴克仍在評估選項，尚未就是否繼續推進作出決定。
據報導，截至 2024 年 9 月底，星巴克在中國擁有 7596 家門市，占全球總數約 19%。
統一集團在 2017 年由統一企業出售上海星巴克 20% 股權、統一超 (2912-TW) 出售 30% 股權給美國星巴克，合計處分利益為 334.51 億元，等於是把上海星巴克全權交還美國星巴克。同時，統一買回台灣星巴克 20％股權；統一超商買回台灣星巴克 30％股權，換句話說，統一守住了台灣星巴克，未來將由統一獨資經營。
統一企業目前在台灣的星巴克的總店數逾 500 家，同時，統一集團接手台北誠品信義店後，將打造全新的百貨公司「Dream Plaza」，統一將在 6 樓打造 600 多坪的星巴克，加上直通頂樓 7 樓的戶外空間，坪數就超過 1000 坪，將超越全球「星巴克旗艦店」。
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