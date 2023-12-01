油、銅不只是原物料，而是2024展望的領先指標

3 週前的文章已提前透漏原物料的關鍵看法

回顧 11/17 的文章「高盛與小摩看多原物料的用意!? 」除了分析投行背後動機，文章最後也提供了筆者的看法，就是不認為原物料基本面全面轉強，但特別點名到可以關注散裝航運、鐵礦砂、糧食期貨

本週可以看見 BDI 報價如當時所分析持續上揚，而台股的散裝航運族群，本週正式緩漲轉飆漲。

原物料的分析不僅只於此，本週的文章我們持續針對原物料，用另一個角度來看世界，介紹油、銅 2024 展望。

投行機構對原物料報價的看法是？不怕通膨嗎？

1. 美國通膨年增率降溫至 3%~4.3%(預期未來一年波動範圍)，因此以當前利率水準而言，FED 結束升息循環已是定局，主要投行機構反而都在忙著 預測何時降息 / 2024 降幾碼 / QT 結束的路線。(後續文章，筆者將針對此整理最新投行預測與筆者的觀點分析，敬請期待)

2. 通膨既然不再是主要擔憂，那最關注的就是各地區 2024 的經濟表現，以股市而言，白話說就是現在要開始檢驗企業獲利，2024 能否成長至目前的價格水準 (因為本益比與股價已先行上揚反應明年預期增長)

所以當前的思維很簡單，數據正向就是正向，不存在先前抗通膨時，消費佳反而市場利空解讀的現象，這是目前的法人思維架構。因此對原物料而言，研究需求端就是透析製造業、經濟整體活躍的關鍵指標。

消費是即時、重要指標，但油、銅則是領先指標

消費數據、GDP 公佈，皆是直接衝擊市場情緒，是促使短線多頭續揚的短線關鍵！但就趨勢而言，油跟銅的供需與報價，會是領先指標，對投資人而言心裡要有底，可能不會立即影響，但這隱藏著:※經濟展望的預期與風向

※且一般投資人少接觸原物料，法人交易比重高，也是法人股市資金若流出的一個觀察點。當前跟股市連動最低的市場，即有可能是股市減碼流向的市場！

以下針對油與銅兩項原物料報價，整理出關鍵分析

原油價格: [減產 + 油價上升，是最不利的信號]

原油需求關乎製造業的生產狀況與經濟活動程度，目前留意的是供過於求，因此持續減產的訊息，確立的是需求疲弱，並且若 OPEC + 減產奏效，價格回升，這甚至還會導致短期通膨波動上揚。

OPEC 宣布減產 90 萬桶，且沙烏地阿拉伯額外減產 100 萬桶，俄羅斯、伊拉克、阿聯酋、科威特全數也都承諾額外減產，短線上，法人對減產實際幅度存疑，油價未反應是不信任這些國家，但實質上的變化在 12 月上旬相當值得關注，筆者認為波段上震盪上探 86 元機率並不低。

銅價 [礦產供給一次性減少反應完畢，後續銅價若上揚，是經濟復甦利多訊號]

First Quantum Minerals 擁有全球最大銅礦廠之一，但遭巴拿馬政府宣布停產，短期上揚反應的自然是這個供給意外減少的心理。

但別忘了銅又稱銅博士，是應用最廣泛、最重要的工業金屬，是製造業需求端最重要的前瞻指標，並且電動車、綠電等能源轉型都會大量應用，同步的 12 月上旬，銅價逐步回到需求面主導後，可留意價格能否持續推升，而反向疲弱的訊號，可關注 3.8 美元 / 盎司的關鍵多方價位！

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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