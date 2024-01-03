〈紐約匯市〉2024年開局表現強勁 美元隨美債殖利率揚升

受美債殖利率走高支撐，美元指數在 2024 年第一個交易日上揚。與此同時，投資人正在等待美國最新就業數據以及歐洲通膨數據釋出有關央行政策的線索。

周二 (2 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升約 0.8%，至 102.18，單日漲幅創數月來最大。

因投資人預期聯準會 (Fed) 今年將大幅降息，美國經濟將保持韌性，美元指數在 2023 年下跌 2%，中止連續兩年上漲的態勢。

美國公債方面，10 年期美債殖利率上漲 7.7 個基點至 3.937%，創逾三周來最大單日漲幅。

儘管 Fed 上月暗示將在 2024 年降息後，令美元承壓，但 Brown Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，市場逐漸意識到美國經濟依然強勁，而且可能今年都維持這樣的勢頭。

Thin 認為，在經濟軟著陸的情況下，Fed 今年可能會降息 2 到 3 次，但市場仍預估今年將降息 6 次。因此在這些預期轉變之前，美元可能會繼續承受壓力。

美元上漲之際，歐元貶逾 0.9% 至 1.0943 美元。最新數據顯示，歐元區 12 月製造業活動連續 18 個月陷入萎縮。

英鎊下跌 0.8% 至 1.2618 美元。日元也貶逾 0.8%，至 142 日元兌 1 美元。

投資人本周將迎來一連串經濟數據，包含歐洲通膨、美國職位空缺以及非農就業報告等，這些將有助於塑造投資人對聯準會和歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策預期。

此外，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)12 月會議紀錄定於周三(3 日) 發布，該項紀錄將進一步揭示 Fed 總裁對降息可能性的看法。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場目前預估 Fed 從 3 月開始降息的可能性約為 79%。

投資人同時也在應對波動的油價。隨著市場對紅海緊張局勢可能干擾供應鏈的疑慮緩解，油價漲勢已消退。

截稿前，美元兌瑞典克朗勁揚逾 1.2% 至 10.2065 克朗，美元兌加幣升 0.65% 至 1.3321 加元，澳幣貶近 0.67% 至 0.6761 美元。

加密貨幣方面，對於美國證券交易委員會 (SEC) 即將批准比特幣現貨 ETF 的預期持續升溫下，比特幣稍早一度觸及 45,912.48 美元，創 2022 年 4 月以來新高，漲幅 3.3%。

截至台灣時間周三 (3 日) 約 6:00 價格: