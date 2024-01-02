美股「一月效應」能否出現 端視六項因素決定

2023 年最後兩個月美股強勁反彈，道指創下歷史新高，標普 500 全年大漲 24%，距歷史最高點僅一步之遙。

但是在經歷了瘋狂的上漲後，許多投資人擔憂美股漲幅太大，2024 年初可能面臨回調。

Sierra Investment Management 首席投資策略師奧賓 (James St. Aubin) 表示：「看到市場在強勢運作後有所降溫，任何人都不會感到驚訝。」

長期以來美股有種「一月效應」的說法，即新年第一個月股市通常會上揚。歷史研究數據顯示，「一月效應」的命中率相當高，自 1950 年到 2002 年的 52 年中僅有 4 次出錯，準確度高達 92.3%。

但部分投資人指出，從技術面、情緒指標、經濟數據等因素來權衡，今年股市「一月效應」不一定能延續，以下是一些證據：

美股已經超買

多家機構均表示，從技術面來看，美股已達到超買水平。根據 FactSet 數據，標普 500 的 14 天相對強弱指標 (RSI) 在 12 月 19 日攀升至 82.4，為 2020 年來最高點。

RSI 指標評估股價變動的速度和幅度。一般來說，RSI 高於 70 會被認為超買，低於 30 被認為是超賣。

雖然 RSI 指標後來有所回落，但仍在 70 附近徘徊，仍處於超買水準。

情緒從極度看跌轉為極度看漲

美國散戶協會 (AAII) 的每周情緒調查顯示，在短短兩個月內，投資人已從極度看跌轉為極度看漲。

聖誕節假期前公布的 AAII 調查顯示，近 53% 的受訪者看漲，為 2021 年 4 月以來最高。本周的數字略有下降，但與 10 月的水平相比仍然很高。

依照慣例，這個情緒指標被視為可靠的反向指標。但不論情緒指標呈現的是極度看跌還是極度看漲，都可能預示市場即將轉向。

當 7 月和 10 月標普 500 觸及 2022 年熊市以來的最低點時，投資人情緒也指向極度看跌，但市場不久後即開始反轉向上。

VIX 指數極低

Cboe 波動率指數 (VIX) 也被投資人稱為「恐慌指數」，該指數評估市場的隱含波動率，根據與該指數掛鉤的期權合約的交易活動，可以計算出未來一個月內標普 500 指數的波動程度。

VIX 指數在 12 月跌破 12，創 2020 年 1 月以來新低。

Laffer Tengler Investments 執行長兼資訊長騰格勒 (Nancy Tengler) 表示她正在密切關注 VIX 指數。一旦 VIX 指數開始走高，就意味著美股「大回調」箭在弦上，投資人就應該考慮撤出一些籌碼。

1 月通膨降幅可能有限

1 月 11 日美國將公布 12 月 CPI 數據。根據克利夫蘭 Fed 的通膨預測，12 月核心 CPI 的環比漲幅將超過 0.3%。如果預測準確，這將是自 5 月以來的最大漲幅。

而且即使核心通膨率能夠繼續下跌，但美股已經完成對降息預期的定價，可能不會像過去那樣熱情高漲。

Raymond James 投資長亞當 (Larry Adam) 表示：「美國 12 月 CPI 也許可以繼續下行，但問題是，股市能否繼續反彈？」

財報季可能令人失望

受高通膨和高利率影響，從 2022 年第 4 季開始，美股大型上市公司面臨連續 3 季的獲利同比縮水。

雖然「獲利衰退」終於在 2023 年第 3 季結束，但投資人現在面臨的難題是，企業能否滿足華爾街對 2024 年的高預期。

預期顯示，分析師預估標普 500 成分股在 2024 年的總獲利將成長 11.7%。AI 產業的蓬勃發展、美國經濟的堅挺，都增強了分析師們對企業獲利的信心。

但一旦過度樂觀的預期與疲弱的現實相碰撞，股市無疑也會受到拖累。

地緣政治因素

地緣政治因素被許多機構投資人視為明年全球市場最大的黑天鵝。

2023 年以巴衝突、俄烏衝突仍在持續，紅海航道至今依然受阻，這些問題 2024 年也不一定能迎來解決方案。

同時美國將在 2024 年迎來大選，而債務上限問題又將成為兩黨黨爭的焦點，

法國外貿銀行 (Natixis SA) 針對全球 500 家機構投資人的調查顯示，受訪者普遍認為，地緣政治風險是 2024 年全球經濟和市場面臨的最大威脅，可能破壞全球經濟和市場的預期。

Pictet Asset Management 分析師也警告，地緣政治風險不太可能減少，2024 年不會是太平之年，推薦投資人採取防禦性策略。