船隻遭襲擊後 馬士基今將決定是否恢復紅海航線

根據路透周二 (2 日) 報導，丹麥航運巨擘馬士基 (Maersk) 一名發言人表示，該公司一艘船在上周末遭到襲擊後，將於本周二決定是否恢復船隻行經紅海經蘇伊士運河航線或改道繞行非洲。

在葉門「青年運動」(Houthi) 武裝分子試圖登上馬士基杭州號之後，這家貨櫃輪航運巨擘周日 (12/31) 暫停了所有紅海航行 48 小時。美國軍用直升機擊退了這次襲擊，並擊斃了 10 名襲擊者。

該公司在本周一 (1/1) 發布的一份公告顯示，馬士基有 30 多艘貨櫃船計劃經紅海穿越蘇伊士運河，另有 17 艘船隻被擱置航行。該公司發言人表示，將於周二就如何進行做出決定。

在襲擊中被不明物體擊中的杭州號能夠繼續航行，LSEG 航運數據顯示該船現在接近蘇伊士運河。

經過多年的戰爭，伊朗支持的「青年運動」武裝控制葉門的部分地區。去年 11 月，該組織開始襲擊國際航運，以支持巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯在加薩地帶與以色列的戰爭。

上個月，包括馬士基 (Maersk) 和赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 在內的主要航運集團停止使用紅海航線，轉而行經好望角繞行南部非洲。

然而，在美國領導保護船隻的軍事行動部署後，馬士基於去年 12 月 24 日宣布將恢復紅海航線。

不過其競爭對手赫伯羅特上周五表示將繼續避開紅海，但與馬士基一樣會在本周二更新計畫。

據馬士基稱，其聯盟夥伴地中海航運公司 (MSC) 繼續通過好望角轉移其船隻。對此，MSC 沒有立即回應置評請求。

全球約有三分之一的貨櫃貨船通過蘇伊士運河。在亞洲和北歐之間每往返一次，繞道非洲南端附近的船隻預估要額外花費高達 100 萬美元的燃料。