中國股市迎「小陽春」 今年中國經濟估擴張4.9%

時序進入 2024 年，經濟學家認為，年初伴隨實體經濟「開門紅」，加上寬鬆貨幣政策提前發力，市場信心恢復，中國股市有望迎來年初「小陽春」。

據《中國基金報》報導，長城證券首席宏觀分析師蔣飛表示：「從長周期角度來看，中國面臨的人口周期、房地產周期以及債務周期仍在延續，在市場化改革完成之前，A 股都不具有牛市基礎。因此 2024 年我們只是看好中國股市的反彈機會。」



渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕杰說，對中國股票持中性、核心持有的觀點。未來 12 個月，無論在岸還離岸市場的表現，均有可能回升。潛在影響因素包括：中國轉向 「金融 + 財政」時代後，風險事件進一步發酵的可能性可控；股票市場所處位置的定量定性判斷；名義增長重新領先實際增長對資產價格的指引。



沈昱則指出，短期內中國市場可能繼續波動，但 MSCI 中國指數未來 12 個月滾動本益比目前為 9.4 倍，顯示市場價格已大致反映經濟成長憂慮與地緣政治前景。

在經濟成長方面，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌預估，今年全年中國經濟成長率為 4.9%，消費可能貢獻三分之二的成長率。

不過，今年出口仍面臨較大壓力，出口對經濟的貢獻恐怕仍為負值。

朱海斌預測，今年中國財政赤字率可能維持在 3.8% 的水準，央行可能再降息 10 個基點，並可能進行每次 25 基點的三次降準。

他也預料今年央行可能會有規模人民幣超過 1 兆元的支持，透過 PSL（抵押補充貸款）等結構性貨幣政策工具，支持保障房和「城中村」改造。