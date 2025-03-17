中辦、國辦發布提振消費專項行動方案 部署30項重點任務

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 09:30

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據《新華社》周日（16 日）報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《提振消費專項行動方案》，部署 8 方面 30 項重點任務，包括城鄉居民增收促進行動、消費能力保障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改善提升行動、限制措施清理優化行動、完善支持政策。

以下是《提振消費專項行動方案》的十大要點：

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1、拓寬財產性收入渠道。多措並舉穩住股市，加強戰略性力量儲備和穩市機制建設，加快打通商業保險資金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企（職）業年金基金等中長期資金入市堵點，強化央企國企控股上市公司市值管理，依法嚴厲打擊資本市場財務造假和上市公司股東違規減持等行為。

2、促進工資性收入合理增長。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計畫。延續實施失業保險穩崗返還政策。結合形勢變化加大就業支持力度，促進重點群體就業。聚焦重點領域、重點群體開展專項技能培訓行動，健全多元化投入機制，做好職業技能等級評價工作。健全最低工資標準調整機制，科學合理提高最低工資標準。

3、強化投資對消費的支撐作用。更好統籌投資和消費，擴大消費基礎設施、消費服務功能提升類、消費新業態新模式的有效投資，推動實現投資效益提高和消費擴容升級的良性互促。中央預算內投資等加力支持教育醫療、技能培訓、養老托育、文旅體育等領域項目建設，補齊公共服務短板。支持符合條件的消費、文化旅遊等領域項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）。

4、加大消費品以舊換新支持力度。用好超長期特別國債資金，支持地方加力擴圍實施消費品以舊換新，推動汽車、家電、家裝等大宗耐用消費品綠色化、智慧化升級，支持換購合格安全的電動自行車，實施手機、平板、智慧手錶（手環）3 類數位產品購新補貼。

5、持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住宅需求潛力。允許專項債券支持城市政府收購存量商品房用作保障性住宅。落實促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策。適時降低住房公積金貸款利率。擴大住房公積金使用範圍，支持繳存人在提取公積金支付購房首付款的同時申請住宅公積金個人住房貸款，加大租房提取支持力度，推進靈活就業人員繳存試點工作。

6、支持新型消費加快發展。深入實施數位消費提升行動，大力培育品質電商。開展「人工智慧 +」行動，促進「人工智慧 + 消費」，加速推動自動駕駛、智慧穿戴、超高畫值影片、腦機接口、機器人、增材製造等新技術新產品開發與應用推廣，開辟高成長性消費新賽道。開展健康消費專項行動。加快完善低空經濟監管體系，有序發展低空旅遊、航空運動、消費級無人機等低空消費。

7、強化消費品牌引領。聚焦商貿、物流、文旅等服務領域，分類制定提升服務品質政策，打造更多中國服務品牌。將中華優秀傳統文化融入產品設計，支持開發原創知識產權（IP）品牌，促進動漫、遊戲、電競及其周邊衍生品等消費，開拓國貨「潮品」國內外增量市場。

8、保障休息休假權益。嚴格落實帶薪年休假制度，將帶薪年休假執行情況作為工會維護職工權益的重要內容。地方黨委組織部門、人力資源社會保障部門加強對各單位休息休假制度執行情況的常態化監督，並將帶薪年休假落實情況作為重點監督內容。鼓勵帶薪年休假與小長假連休，實現彈性錯峰休假。依法保障勞動者休息休假權益，不得違法延長勞動者工作時間。鼓勵有條件的地方結合實際探索設置中小學春秋假。

9、持續改善營商環境。完善市場准入負面清單管理模式，以環保、衛生、安保、質檢、消防等領域為重點，深入清理整治各類市場准入壁壘，營造穩定公平透明可預期的市場環境。鼓勵各地區對促銷活動、社區集市、戶外展示、招牌設施設置等簡化審批流程，實行線上即報即辦。以跨部門聯合方式提升監管抽查效率，對大眾消費場所無事不擾。

10、強化信貸支持。鼓勵金融機構在風險可控前提下加大個人消費貸款投放力度，合理設置消費貸款額度、期限、利率。支持金融機構按照市場化法治化原則優化個人消費貸款償還方式，有序開展續貸工作。2025 年對符合條件的個人消費貸款和消費領域的服務業經營主體貸款給予財政貼息。

中國著名財經評論家劉曉博周日表示，政府把「多措並舉穩住股市」放入「城鄉居民增收促進行動」的「拓寬財產性收入渠道」一節，意義重大。

這意味著通過拉股市、讓股民掙錢，來促進消費，已經不是紙上談兵，也不只是媒體或網友的建議，而是寫入了中央文件。

房市方面，劉曉博提到，文件 15 次提及了「房」，其中「探索通過出租、入股、合作等方式盤活利用農戶合法擁有的住宅」列入「多措並舉促進農民增收」。