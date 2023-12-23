Fed利率決策官員即將大換血 降息前景依然穩固

2023 年即將步入尾聲，對利率決策有表決權的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 官員小組也將迎來大換血。就算明年的成員比今年的還要略顯鷹派，也不會改變聯準會 (Fed) 明年轉向降息的前景。

事實上，許多分析師提出了相反的論點：若通膨持續以快於預期的速度下滑，決策官員甚至會希望明年的降息幅度高於上周暗示的 3 碼。

周五 (22 日) 發布的個人消費支出物價指數 (PCE) 強化了這個觀點。整體指標和核心指標的降溫幅度均超出經濟學家預期，使過去三個月和六個月的年化通膨率降至 Fed 的 2% 目標以下。

德意志銀行 (Deutsche Bank)、蒙特婁銀行(BMO) 在內等機構經濟學家認為，明年根據聯準會輪替規則進行投票的四位聯準銀行總裁，比起他們即將取代的另外四位，似乎更傾向以更少幅度降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 是 2024 年的投票委員之一。即使比其他決策官員更擔心高利率造成就業過度流失，他認為明年政策利率仍應落在 4.75% 至 5% 範圍內。

而上周發布的最新預測顯示，他的其他同事普遍支持較低的目標利率區間。

除了波斯提克以外，2024 年的 FOMC 輪值投票委員，還有克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 以及里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)，兩人均被視為鷹派，最後一位是中間派的舊金山聯準銀行總裁戴莉(Mary Daly)。即將在今年卸任的有明尼阿波利斯、達拉斯、費城以及芝加哥聯準銀行總裁。

FOMC 的 19 名官員，包含沒有投票權的成員，都會參與影響決策的政策辯論。當前的一些變動因素可能會干擾，甚至逆轉通膨降溫進展，包含葉門反政府組織「青年運動」(Houthi) 的攻擊行動恐導致蘇伊士運河交通長期中斷，進而推高商品價格。

此外，消費者信心增強可能為未來更強勁的支出奠定基礎。更寬鬆的金融環境，有助於提高借貸和投資動能。就業成長也可能繼續超出預期，就像去年多數時間一樣。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 首席美國經濟學家 Nancy Vanden Houten 表示，目前肯定存在通膨進展停滯的風險，但整體而言，她認為 Fed 不會透過調整政策來應對地緣政治衝擊，除非這種衝擊持續很久。而且在利率已經很高的情況下，明年支出和就業成長疲軟幾乎已成定局。