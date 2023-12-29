「股六債四」經典策略兩個月報酬率逾12% 直逼1990年來最佳

Bespoke Investment Group 表示，隨著標普 500 指數逼近歷史高點，「股六債四」的傳統資產配置策略，過去兩個月帶來的報酬率，直逼至少 1990 年以來最佳，不過當中最值得注意的，是固定收益資產的強勁走勢。

Bespoke 周四 (28 日) 發布報告表示，固定收益資產在「股六債四」資產配置當中，通常扮演著「保險」的角色，在股市疲軟期間，通常有助於投資人取得穩定報酬，即使 2022 年的狀況並非如此。

美股和美債在今年第四季雙雙上漲，且 2023 年迄今仍呈上漲態勢。

Bespoke 稱：「今年只剩下兩個交易日，市場正處在歷史的邊緣。繼去年的崩壞表現後，由 60% 股票和 40% 債券組成的傳統投資組合，距離至少 1990 年以來最佳的兩個月表現僅剩一步之遙。」

由於聯準會 (Fed) 大幅升息對抗通膨，債券在 2022 年未能為「股六債四」的資產配置策略提供緩衝，股債雙雙暴跌，標普 500 指數更創下 2008 年來最糟年度表現。

根據 Bespoke 數據，基於標普 500 和彭博綜合債券指數組成的「股六債四」資產配置，過去兩個月的報酬率達到 12.16%，優於疫情爆發後至 2020 年 5 月這段期間的表現。

Bespoke 表示，唯一對這項策略有利的另一時期，是截至 2009 年 4 月的兩個月，當時該策略創造了 12.25% 的報酬率，因此若接下來兩個交易日繼續上漲，報酬率可望刷新紀錄。

FactSet 數據顯示，截至周三 (27 日)，Vanguard 總體債券市場 ETF(BND-US) 和 iShare 美國核心綜合債券 ETF(AGG-US) 的總報酬率均略高於 7%，前者有望創下史上最佳單季表現，後者也將實現 2008 年以來最佳報酬率。iShare 美國核心綜合債券 ETF 在 2008 年第四季漲了 7.4%。

Bespoke 報告指出，2009 年 4 月，「股六債四」資產配置的債券表現，在兩個月的滾動基礎上僅漲了 1.87%，2020 年 5 月則漲了 2.25%。

Bespoke 還發現，衡量美股大盤表現的標普 500 指數，過去兩個月總報酬率上漲 14.35%，就過去經驗而言還算強勁，但仍遠未接近歷史紀錄。

根據 FactSet 最新數據，美股周四收盤小幅走高，標普 500 指數終場收漲 0.04%，至 4,783.35 點。 根據 Dow Jones Market Data 數據，標普 500 距離 2022 年 1 月 3 日創下的收盤高峰 4,796.56 點只差最後一步。

隨著美股小幅走強，Vanguard 總體債券市場 ETF 和 iShare 美國核心綜合債券 ETF 周四均小幅下跌。