美股重點新聞摘要2023年12月29日

今日操盤前瞻

南韓 12 月 CPI

美國 12 月芝加哥 PMI

輝達替中國量身打造 RTX 4090 D 顯卡 售價約人民幣 1.3 萬元

輝達官網周四 (28 日) 晚間公布替中國量身訂做的新品 RTX 4090 D，售價為人民幣 1.2999 萬元，與 RTX 4090 相同。其中型號中的「D」代表 Dragon，恰好呼應農曆 2024 年是龍年。目前還未在電商平台發現 RTX 4090 D 顯卡上架。閱讀全文...

分析師：微軟將因 AI 迎來猶如蘋果的「iPhone 時刻」

微軟 (MSFT-US) 目標價周四 (28 日) 獲 Wedbush 分析師 Dan Ives 上修，理由是該公司包括 Copilot 聊天機器人在內的人工智慧 (AI) 產品，將帶旺雲端業務成長，對微軟來說，這可能就像蘋果 (AAPL-US)2007 年推出 iPhone 的關鍵時刻。閱讀全文...

美延長暫停加徵歐盟鋼鋁關稅 2 年

拜登政府週四 (28 日) 宣布延長暫停向歐盟進口鋼鋁材徵收關稅的措施兩年，以便有更多時間與歐盟商討有關鋼鋁材供應過剩及低碳生產等議題。閱讀全文...

美上周初領失業金人數升至 21.8 萬 高於預期

美國勞工部周四 (21 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數有所增加，雖然顯示出就業市場在第四季持續降溫，但仍保持相對有彈性的水準。閱讀全文...