羅素2000突破2000，美國經濟果實從巨頭擴散至基層

羅素 2000 的特質:

羅素 2000 作為觀察美股小型股指標的首選，其重要性質還有三點:

1. 不容易受到單一一檔 (特定幾檔) 個股影響

2. 羅素 2000 指數期貨、選擇權是很重要、流通量大的金融商品

3. 法人交易「佔比」，遠超其他重要指數 (道瓊、納指、標普 500、…)

關於第一點，這是資本主義的正常現象，在一個經濟循環週期之中，大者恆大長成巨無霸是很常見，也會集中特定相關產業，目前 apple、microsoft、google、nvidia 等 Mega7 就是主宰了納指、標普 500 等指數，但羅素 2000、台股的小型 300、中國的中證 500 這類去除掉大型股的中小型指標，就不容易受到特定個股波動

關於第二、三點，可以合起來看，在資產配置的觀念、需求上，法人遠大過散戶，散戶大多追求貼合指數的 ETF(大型股)、對大型股較有認知，但對法人而言，美股有資產配置需求，去買中小型股的現股，不但檔數多，流動性也不穩定，因此絕大多數都是倚靠羅素 2000 期貨 / 選擇權來替代。

羅素 2000 突破 2000，突破 20 個月的震盪趨間:

因為指數成分股相對期貨的交易流動量差很多，對於羅素 2000 而言，指數的整數關卡、支撐壓力都非常明顯，因為沒有所謂特定個股、族群基本面好、壞，而主動影響指數，反應的是整體的經濟與投資氣氛。

從上圖羅素 2000 週 K 走勢可以清楚看見，2021 年 2100 點回測 7 次留下影線，最終 2022 年初跌破後，也預示著 2022 年景氣與法人氣氛轉變。同樣的 2022 年 4 月以來 1650~2000 點長達 20 個月的震盪區間，在近期突破 (定義: 週 K 收盤價超過區間範圍)。

在景氣與法人氣氛的轉變上，可以將華爾街用資金投票後的想法解讀成兩點

華爾街法人對 2024 就業狀況感到強勁的韌性與樂觀展望 實體經濟的成長果實，將從獨厚科技業 / 大企業，擴散至基層且全面性的各個產業

本波突破後漲到何時，新的區間震盪上、下緣如何訂定呢？

筆著認為可以利用「站上 X 均線家數占比」的相關數據來判斷，因為這類性質往往是協助判斷轉折的重要信號，建議選用羅素 2000 站上 50 日均線家數占比 (Russell 2000 Stocks Above 50-Day Average)

以下圖所示，近幾年來 FED 印鈔資金氾濫，一波連漲連跌是很常見的，各大指數都有類似現象，[80~90%,10~20%] 是轉折點。通常會以 連續第二週出現反轉 (以現在為例: 指標出現連續兩週的實體黑 K 下跌)、並且是回到 80%/20% 以下，作為信號確認

以當前來說，不得不承認年末這段漲勢，是由羅素 2000 的補漲發動，其是最強勢也是指標，而撰文當下時間是 12/29 下午，美股還有 2023 最後一個交易日 (也是收週 K)，在 2023 年末至 2024 年初，偏多震盪的格局下，利用此指標找到短線最重要的資訊：「本波相對高點」，甚至是幾個月後也能利用此找出下一個震盪區間

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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