分批布局金融債ETF 等候Fed降息主升段行情

自聯準會 12 月三度維持利率按兵不變動後，美國 10 年期公債殖利率大幅下滑，推升債券價格全面上揚，第一金美國 10+ 金融債 ETF(00834B-TW) 經理人高若慈指出，債券價受到預期寬鬆貨幣政策循環有兩階段影響性，升息停止到降息開始可以視為初升段，而降息開始到結束則可視為主升段，2024 年 Fed 一旦啟動降息，可望進入債券市場主升段行情，更有機會追求金融債投資較佳收益空間。

統計自 2000 年以來，Fed 曾有三度停止升息，包括 2000、2006 及 2018 年等，並隨後進入降息循環階段，Bloomberg 資料顯示，短 (2 年)、中 (5 年)、長 (10 年) 期債券價格受惠穩定的票息，加上預期降息帶來的殖利率下滑，帶動資本利得上揚，且投資年期越長，資本利得的貢獻度也變大，此外，在進入降息循環後，除了票息收益外，資本利得的挹注空間可望再擴大，2 年期至 10 年期的平均資本利得可達 1.01% 至 8.60%。

高若慈進一步指出，若從 2000 年三度暫停升息到降息循環結束的階段來看，金融債券在降息開始前，及降息之後，都會出現殖利率向下情形，也反應債券價格上漲的表現，從利差水準觀察，目前全市場投資級債券的利差與 2016 年以來的均值相當，利差收窄空間有限，不過，金融債利差仍高於均值 20bps，後市利差收窄空間較佳。

從企業基本面觀察，Bloomberg 預估，2024 年金融股的每股盈餘及現金流成長率雙雙由負轉正，顯示企業營運基本面轉好，也預示投資風險降低，高若慈建議，現階段宜把握利率變動趨勢，若再度出現殖利率大幅反彈，可分批建立金融債券部位，例如選擇金融債券 ETF 作為迎接降息循環的重點配置。

00834B 主要追蹤彭博美國 10 年期以上金融債券指數進行投資，投資標的為美國大型金融機構發債，包括美國銀行、摩根大通銀行、富國銀行、摩根史坦利、花旗集團等，過往金融債在停止升息後的表現正向，加上金融債為法人長期配置，同時也是近期法人增持標的，利差收窄空間相對其他產業大。

高若慈說明，雖然近期已提前反應初升段行情，後續若出現美元指數止穩、債券殖利率反彈等現象時，可把握分批布局金融債券部位機會，以迎接下階段降息循環主升段行情。