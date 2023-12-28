蘋果上訴成功 法院暫停Apple Watch進口禁令

蘋果周三 (27 日) 上訴成功，美國上訴法院暫停美國國際貿易委員會 (ITC) 對其 Apple Watch 的進口禁令，此前該公司與醫療技術公司 Masimo(MASI-US) 發生專利糾紛。

蘋果公司對 ITC 做出的侵害 Masimo 專利的判決提起上訴，並向美國聯邦巡迴上訴法院提出緊急請求，要求停止該命令。拜登政府先前在 12 月 26 日拒絕否決該禁令，使其生效。

對此，蘋果與 Masimo 並未立即回應置評請求。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三盤中股價下跌 0.53%，每股暫報 192.03 美元。

Masimo 指控蘋果挖走自家員工，竊取自己公司的脈搏血氧儀 (pulse oximeter) 技術，並將其整合到流行的 Apple Watch 中。

ITC 禁止進口和銷售帶有讀取血氧水準技術的 Apple Watch。蘋果從 2020 年的 Series 6 智慧手表開始，在其智慧手表中加入血氧測量功能。

蘋果已暫停其 Series 9 和 Ultra 2 智慧手表在美國的銷售，不過亞馬遜 (AMZN-US)、百思買 (BBY-US)、好市多 (COST-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商仍在銷售這兩款手表。

但這項禁令不會影響價格較低的 Apple Watch SE 機型，該款手表繼續銷售，另外此前售出的手表也不受禁令影響。

今年 5 月，加州聯邦法院對 Masimo 指控的陪審團審判以無效告終。蘋果已在德拉瓦州 (Delaware) 的聯邦法院向 Masimo 侵害專利提起上訴，並稱 Masimo 的法律行動是為自己的智慧手表競爭對手「掃清道路的策略」。

根據蘋果公司的一份報告，蘋果的可穿戴設備、家居和配件業務，包括 Apple Watch、AirPods 和其他產品，在今年第三季帶來 82.8 億美元的收入。

