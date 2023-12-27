中東衝突、Fed降息希望影響 國際油價勁揚3%

國際油價周二 (26 日) 勁揚 3%，至本月最高水準，原因是在紅海對船隻的進一步襲擊引發外界航運中斷的擔憂，以及市場對美國聯準會 (Fed) 降息可能提振經濟成長和燃料需求的希望。

截稿前，明年 2 月到期的布蘭特原油期貨上漲 3%，至每桶 81.44 美元；明年 2 月到期的西德州原油期貨上漲 3.10%，至每桶 75.85 美元。

在一些市場因假期休市且交易清淡的情況下，這波漲勢延續上周約 3% 的漲幅，此前葉門「親年運動」(Houthi) 武裝組織襲擊船隻讓投資人感到擔憂，同時以色列與哈瑪斯的衝突至今尚未有緩和跡象。

Again Capital LLC 的合夥人 (John Kilduff 說：「就中東而言，今天多個地緣政治緊張局勢…… 這給石油和其他貨物的運輸安全帶來了一些擔憂。」

英國海事當局表示，在兩起事件中目擊到無人機和飛彈後，葉門海岸附近的紅海周二傳出爆炸事件。

一名以色列部長周二暗示，隨著與哈瑪斯領導的巴勒斯坦武裝分子在加薩地帶的戰爭擴大到該地區其他地區，以色列已經在伊拉克、葉門和伊朗對針對以色列的襲擊進行了報復。

儘管外界擔心中東局勢和船隻改道，但實際供應尚未受到影響。馬士基日前宣布重啟紅海航線，這在一定程度上緩解了人們的擔憂。

航運公司已停止讓船隻通過紅海，並對船隻改道徵收附加費。紅海與蘇伊士運河相連，蘇伊士運河是全球貿易的主要航道，占全球貿易的 12%。

德國最大航運公司赫伯羅德 (Hapag-Lloyd)公司發言人周二表示，在暫停紅海航線後，該公司將於周三 (27 日) 決定如何繼續其紅海航線。

另一方面，外界對 Fed 明年將降息的預期也替國際油價提供了支撐。較低的利率降低消費者的借貸成本，這可促進經濟成長和石油需求。

美元指數周二小幅走低，接近上週五觸及的 5 個月低點 101.42。美元走軟使得以美元計價的石油對持有其他貨幣的投資者來說不那麼昂貴，從而提振了需求。

芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，86% 的交易員認為 Fed 將在 2024 年 3 月降息至少 1 碼(25 個基點)，而去年 11 月這一比例僅有 21%。