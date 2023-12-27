美國假日購物季零售額僅成長3.1% 不及去年同期

萬事達卡 (MA-US) 周二 (26 日) 公布的一份報告顯示，11 月 1 日至 12 月 24 日期間，美國零售額成長 3.1%，原因是購物者在聖誕大促銷活動中尋找最後一刻的優惠。

然而，這一增幅低於萬事達卡 9 月份預測的 3.7% 和去年 7.6% 的增幅，原因是利率上升和通膨打壓消費者支出。

亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪(WMT-US)11 月在美國加大促銷力道，以吸引尋找便宜貨的消費者，但分析師表示，折扣幅度不如去年那麼大，當時零售商在新冠疫情後庫存過剩。

其中一些折扣從去年 12 月開始就取消了，當時消費者預估會在聖誕節前的星期六 (被稱為「超級星期六」) 抓準最後時機購買禮物和家庭用品。

CRFA Research 的分析師 Arun Sundaram 表示，許多購物者等到黑色星期五和網購星期一才進行假日購物，並在「超級星期六」期間完成最後衝刺。

Sundaram 認為，消費者仍在消費，但對價格敏感，希望擴大預算。網購星期一和超級星期六之間的幾周是消費的「疲軟期」，但購物者利用聖誕節前的最後一個周末尋找「物超所值」的商品。

萬事達卡報告顯示，隨著網購熱度從新冠疫情高峰期回落，今年電商銷售額增速從去年的 10.6% 降至 6.3%。

萬事達卡的 SpendingPulse 報告顯示，在假日購物期間，服裝和餐飲類的銷售額分別成長 2.4% 和 7.8%，而電子產品的銷售額下降了 0.4%。這份 SpendingPulse 報告衡量所有支付形式的店內和線上零售銷售，但不包括汽車銷售。