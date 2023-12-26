集運指數期貨巨震！上海國際能源交易中心出手

上海國際能源交易中心周一（25 日）發布的公告顯示，對集運指數（歐線）期貨多名客戶或賬戶組採取限制開倉監管措施。

據《證券時報》報導，近期集運指數（歐線）期貨價格巨震，集運指數期貨各合約周一全線跳水。其中主力合約振幅接近 19%。此前在一個月左右時間裡，該期貨合約漲勢驚人，期間近乎翻倍。

上海國際能源交易中心周一發布公告， 表示 ×× 投資基金（85022577）組（賬戶組號: B6000267）周一在集運指數（歐線）期貨 2404 合約上賬戶組日內開倉交易量超限，第一次達到上海國際能源交易中心處理標準。

上述客戶交易行為違反《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則》第 16 條的規定，上海國際能源交易中心決定採取限制其在集運指數（歐線）期貨 2404 合約上開倉五個交易日的監管措施。

上海國際能源交易中心並表示，S××(組織機構代碼: 23008) 組（賬戶組號：B6000854）、梅 ××（00529966）組（賬戶組號: B6000061）、王 ××（01987948）組（賬戶組號: B6001108）周一在集運指數（歐線）期貨 2404 合約上日內開倉交易量超限，第二次達到上期能源處理標準。

上述交易行為違反《上海國際能源交易中心異常交易行為管理細則》第 16 條的規定，上海國際能源交易中心決定對上述賬戶組採取限制其在集運指數（歐線）期貨 2404 合約上開倉一個月的監管措施。

當天上海國際能源交易中心發布的另一條公告顯示，周一兩組四名客戶在集運指數（歐線）期貨 2404 合約上合併持倉超過持倉限額，根據《上海國際能源交易中心交易規則》與《上海國際能源交易中心實際控制關系賬戶管理細則》的規定，上海國際能源交易中心決定對上述客戶採取限制開倉五個交易日、限制出金的監管措施。

此外，上海國際能源交易中心在周一發布通知，調整期貨相關合約交易保證金比率、漲跌停板幅度，以及交易限額。

具體來看，上海國際能源交易中心決定，自周一收盤結算時起，交易保證金比重和漲跌停板幅度調整如下：集運指數（歐線）期貨 EC2404、EC2406 合約的交易保證金比率調整為 19%，漲跌停板幅度調整為 17%；集運指數（歐線）期貨 EC2408、EC2410、EC2412 合約的交易保證金比重調整為 17%，漲跌停板幅度調整為 15%。

交易限額方面，自周二交易起，非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在集運指數（歐線）EC2406 合約日內開倉交易的最大數量為 200 手。實際控制關係賬戶組日內開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受此限制。