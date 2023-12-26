資金利率走高 中國央行加碼「7+14」天逆回購 滿足跨年資金需求

臨近新年元旦，中國央行持續擴大資金投放，淨投放人民幣（下同）2,870 億元，以維護年末流動性合理充裕，滿足跨年資金需求。

據《第一財經》報導，中國央行周一（25 日）表示，為維護年末流動性合理充裕，以利率招標方式展開 4,710 億元 7 天期和 14 天期逆回購操作，中標利率分別為 1.8% 和 1.95%。當天有 1,840 億元 7 天期逆回購到期，央行當天淨投放 2,870 億元。

這是央行本月以來連續第六次展開 14 天期逆回購操作。12 月 18 日至 12 月 22 日，央行分別進行了 600 億元、1,820 億元、1,510 億元、2,260 億元、2,910 億元 14 天期逆回購操作。

上周央行累計進行 14 天期逆回購 9,100 億元，加上周一的 900 億元，央行本月已進行 1 兆元逆回購操作。

本周一開盤，滬深交易所多個期限國債逆回購期限品種飄紅，GC007、R007 均以漲超 5% 開盤，盤中均一度漲破 6%。兩個品種收盤分別報 5.625%、5.595%；4 天期品種也大漲，盤中 GC004 一度最高報 5.8150%，收盤 GC004、R004 分別報 5.310%、5.255%。2 天期、3 天期、28 天期品種均飄紅，GC003 收報 2.715%。

「滬深交易所 7 天期、4 天期國債逆回購利率走高，反映出年末市場對資金需求量上升。」滬上某共同基金宏觀分析師說，央行在 12 月 18 日重啟 14 天期逆回購操作，以滿足市場對跨年資金的需求。



市場人士表示，預估跨年資金將保持合理充裕。「元旦節前一周資金利率大概率先下後上，節後則先鬆後緊。」天風證券研究所副所長孫彬彬認為，回顧 2018-2023 年，元旦前後資金利率走勢季節性規律較穩定，元旦前央行透過擴大逆回購投放等方式為市場提供不同期限流動性。