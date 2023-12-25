〈台經院看景氣〉內外需動能消長 11月製造業、服務業營業氣候不同調

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 11 月營業氣候測驗點調查，製造業連 2 月下滑至 93.2 點，月減 0.57 點，服務業較上月增加 1.37 點至 92.54 點，終結連 3 跌，反映內需動能相對外需強勁，而營建業測驗點也轉為上揚。

在製造業方面，儘管 11 月出口與外銷訂單年增率轉正，使製造業對當月景氣看法較上月轉好，惟美中兩大經濟體經濟前景不確定仍高，加上中東地區緊張情勢升溫，製造業對未來半年景氣看法仍偏保守。

製造業廠商認為當 (11) 月景氣為「好」比率為 15.2%，月增 0.4 個百分點，「壞」的比率為 29.1%，月減 4.2 個百分點，權重較大的化學工業和電子機械業對當月景氣看法多偏向持平和看壞，而鋼鐵基本工業明顯轉好。

整體製造業廠商對未來半年景氣看法上，看好者減少 2.1 個百分點至 25.0%，看壞者增加 6.9 個百分點至 26.8%，以化學工業、塑膠製品業和運輸工具業較看壞。

服務業方面，受惠於 11 月台股表現亮眼，加上海運運價走高、航空客運需求維持強勁，來台旅客人數持續成長，帶動餐飲住宿需求增溫，令證券業、運輸倉儲業和餐旅業看好當月景氣表現。

在未來半年看法上，零售業、餐旅業、運輸倉儲業、保險業和證券業看好比例明顯高於看壞，銀行業偏向持平，批發業多偏向持平和看壞。

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