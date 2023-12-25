永豐金與刑事局簽署資安、反詐聯防合作意向書

首家與刑事局攜手「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」之企業

永豐金控與內政部警政署刑事警察局於日前簽署「建構紅籃隊資安實力、反詐聯防與技術交流」合作意向書，由永豐金總經理朱士廷與刑事警察局長周幼偉代表簽署。永豐金控也是首家與刑事警察局簽下「資安紅藍隊演練及科技人才的培育」合作內容的企業。

永豐金控旗下子公司永豐銀行早於 2021 年 10 月起，就與刑事警察局合作共同研商「詐欺案件金流分析及被害款項攔阻」等防堵詐騙方式，協助查獲網路詐欺集團 4 件 77 人，查扣不法所得總額逾新台幣 4,000 萬元，刑事局並於去 (2022) 年頒獎給永豐銀行，感謝永豐銀行共同善用科技聯防機制，抵禦詐欺洗錢犯罪，建立公私部門協力合作打擊犯罪的良好典範。

永豐金控總經理朱士廷表示，疫情加速數位化與網路金融服務普及，防範資安威脅與網路犯罪成為政府與金融機構首要之務，行政院與金管會分別提出「國家資通安全發展方案」與「金融資安行動方案 2.0」，著眼國家整體資安完備與金融系統營運不中斷。響應金管會與行政院共同強調之公私協力、跨域合作、培植資安實戰人才，永豐金控本次與刑事警察局簽署合作意向書，以深化「資安反詐聯防」與「技術交流研討」為目標。

本次刑事警察局與永豐金控簽訂之合作備忘錄，係首次由雙方進行資安紅藍隊演練，模擬駭客攻擊與滲透測試手法及資安防禦之相關偵測與阻絕措施，除可真實展現刑事警察局的科技偵蒐與掌握駭客攻擊能力外，亦可瞭解企業資安防範架構，以為日後偵辦科技犯罪數位證據之重要參考依據。永豐金控亦可從中學習分享，駭客攻擊所使用之手法，進而提昇防禦能力。

永豐金控表示，除情資共享外，此次資安事件聯防側重發展前、中、後各階段即戰力，事前由雙方模擬紅藍隊攻防演練，強化資安防禦；事中即時偵測最新攻擊手法；事後進行數位鑑識共同調查網路犯罪。永豐金控與刑事警察局互相建立交流窗口，以情資為基礎，延伸合作面的實際強化作為，透過全方位資安韌性，守護金融交易與民眾資料安全，並提升犯罪偵查效能。

此外，鑑於提升資安與反詐關鍵在於跨域專業人力，刑事警察局亦首次與永豐金控進行科技人才之培育、專業知識之分享、資安及詐騙之情資交流進行合作，將規劃設置技術交流平臺，共同培育資安人才與強化反詐能量，透過教育訓練及研討會方式，提供經驗交流管道，內容包含反詐騙、數位鑑識、AI 深度偽造偵測等主題，以達到全民防駭及防詐之目的。

永豐金控今年連續獲得國際商業雜誌「資訊安全領袖獎」及世界商業展望「最佳資訊安全卓越獎」，足見資安上的努力已獲國際肯定，此次合作意向書將進一步集公部門之力，持續為民眾打造安全金融體系，達到「翻轉金融 共創美好生活」的承諾。