2024年製造業看俏 奇異股價連番上漲 刷新52周高點

美國奇異公司 (General Electric) (GE-US) 近期股價接連上漲，周二 (19 日) 股價創 52 周新高，今年迄今漲幅約莫 90%。

該公司獲利能力改善與多年來的轉型是提振股價的兩大原因，但近期股價上漲的支撐力似乎並非來自公司的舉措，而是來自華爾街和股市。

奇異周二上漲 1.86%，收每股 125.94 美元，同日 S&P 500 指數上漲 0.59%、道指上漲 0.68%。

分析師對 2024 年的看法更好，這點正反映在奇異股票目標價上。加聯合研究奇異股票的加拿大皇家銀行 (RBC) 分析師 Deane Dray 和 Ken Herbert 周日將奇異目標價自每股 131 美元上調至 150 美元。

RBC 負責追蹤航空航太公司的分析師 Herbert 表示：「我們相信，奇異將持續受益於其品質聲譽和在單通道噴氣式引擎市場的領導地位。」Herbert 預期，2025 年之前，奇異的航空航太業務營業利潤率將達到 22%。過去 4 季，航空航太業務的利潤率約為 19%。

Dray 追蹤工業公司，隨著奇異公司的電氣電力和航空業務預計 2024 年上半年完成拆分，越來越多的航空航太分析師開始關注奇異。

其他券商或投行也如此，富國銀行上周將奇異股票目標價自每股 115 美元上調至 144 美元； 花旗近日將其目標價自 135 美元上調至 148 美元； 高盛自 143 美元調升至 155 美元；Wolfe Research 則自每股 137 美元升至 140 美元。

上述 5 家券商均將奇異股票平級列為「買進」，總體而言，追蹤該股的分析師中約莫 60% 給予「買進」評級，而 S&P 500 指數成分股的平均買進評級率約 55%。分析師平均目標價約為每股 136 美元，較過去 3 個月每股上漲約 8 美元。

華爾街的喝采為股票創造良好動力，此外市場也有幫助。聯準會 (Fed) 預計 2024 年降息，令投資人更看好週期性製造業股票。

機械巨頭 Caterpillar (CAT-US) 就是一例。Caterpillar 周二股價上漲 2.54%，收每股 292.96 美元，創下 1972 年 1 月以來歷史新高收盤價，且過去 11 個交易日有 10 日收高，本月迄今已上漲約莫 16%。

兩家股票近期漲勢驚人，但無論出於何種原因，奇異和 Caterpillar 近期走勢顯示，投資者對於製造業邁向 2024 年的局勢感到樂觀。