內需動能熱 11月我非製造業NMI創16個月新高

中華經濟研究院今 (1) 日公布 11 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 回升 3.0 個百分點至 56.2%，不僅連 13 個月擴張，更創 2022 年 8 月以來最快擴張速度，反映疫後內需熱絡；而未來展望指數也中斷連 3 個月緊縮，並大幅攀升 9.4 個百分點至 54.5%，為 2022 年 4 月以來最快擴張速度。

中經院說明，此次調查指標中，新增訂單、商業活動和未來六個月展望等指數均呈擴張，且速度加快。

其中，商業活動和新增訂單指數皆擴張加快，二指數分別回升 3.2 和 7.6 個百分點至 56.2% 和 58.2%，新增訂單指數更攀升至 2021 年 12 月以來最快擴張速度。

另一方面，非製造業已連續 9 個月回報人力僱用擴張，指數續揚 0.9 個百分點至 56.5%，未完成訂單 (工作委託量) 中斷連續 15 個月的緊縮，轉為擴張，指數回升 3.1 個百分點至 50.6%，雙創 2022 年 1 月以來最快擴張速度。

八大產業中，六大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業 (61.1%)、營造暨不動產業 (60.8%)、零售業 (57.3%)、住宿餐飲業 (56.7%)、運輸倉儲業 (56.7%) 和金融保險業 (56.1%)；資訊暨通訊傳播業 (44.5%) 和批發業 (47.9%) 則回報 NMI 為緊縮。

中經院也指出，未來展望指數中斷連 3 個月的緊縮，轉為擴張，指數大幅攀升 9.4 個百分點至 54.5%，八大產業中，有四大產業回報擴張，各產業依指數擴張速度排序為住宿餐飲業 (76.9%)、金融保險業 (60.3%)、教育暨專業科學業 (56.9%) 和營造暨不動產業 (51.7%)。

不過，批發業 (42.9%)、資訊暨通訊傳播業 (43.8%) 和運輸倉儲業 (48.2%) 則回報未來六個月展望緊縮；而零售業回報持平 (50.0%)