〈房產〉囤房稅2.0通過衝擊多屋族達96萬戶 台中及新竹承受壓力大

財政部日前表示囤房稅 2.0 非打假球，房仲業者引用財政部統計，全台六都非自住的住家用房屋，平均每戶房屋稅稅額將增加 2.64 萬元，平均增幅 78%，非自住的新屋持有人需正視高持有稅，同時，依內政部資料，全台各縣市中，住宅類新屋比例最高的是新竹縣，5 年內新屋占比 10.2%，六都中最高則為台中市的 8.17%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，新屋的房屋評定現值高，再乘上高稅率，非自用住宅的稅負壓力將有感增加；台中市及新竹縣這幾年新建案推案量大，因此新成屋多、新屋比例高，尤其投資占比高的區域，也可能因此形成潛在賣壓。

根據內政部房屋稅籍資料，全國共約有 915 萬戶住宅，屋齡 5 年內的住宅占比 6.1%、約 55 萬宅。住宅數量最多的是新北市、近 170 萬戶，但 5 年內新屋比例不高，僅 5.56%；六都中平均屋齡最年輕的是台中市、新屋占比 8.17%，平均屋齡 29.8 年、是六都中唯一不到 30 年的區域；而若比較全台各縣市，5 年內新屋比例最高者為新竹縣的 10.2%，也是全台住宅屋齡最年輕的縣市。

住商不動產竹北台大加盟店店東陳李鴻指出，新竹縣住宅市場主力為竹科就業人口，因為需求量大、前幾年市場話題豐沛， 建商積極推案，買氣也熱絡，拉高新屋比例，雖然房市多頭時期投資買盤不少，不過近一、二年多已轉手，且新竹縣的置產戶通常是企業主或大型企業的高層主管，財力雄厚，囤房稅 2.0 增加的稅額不至於造成財務壓力。

此外，觀察新竹縣住宅持有狀況，自住者占多數，若有投資客因財務壓力拋售，應為零星個案，對整體價格影響有限。

根據財政部預估，囤房稅 2.0 上路後，約有 96.8 萬戶至 135.8 萬戶房屋稅負會增加，除了對有大量餘屋的建商衝擊性強，囤房大戶、持有多戶新屋者首當其衝。郎美囡表示，非自住的新住宅未來因稅基、稅率雙高因素，所有權人的稅負重 ，口袋不夠深的投資客，可能因不願承受高持有成本而轉賣，反觀中古宅，由於計算稅額時房屋會折舊，房子越老稅基越低，儘管稅率拉高，稅負總額不像新屋來得驚人；老屋在高稅率時代反而有其優勢。