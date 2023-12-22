〈台股盤中〉航運、面板雙虎撑人氣 量縮震盪拚站穩17600點

美股反彈收高，台股今 (22) 日在半導體雙雄回神下，指數同步開高震盪，加上面板雙虎、航運股撐住市場人氣，指數在 17600 點上下震盪，拚站穩 10 日線，估量縮至 3000 億元之下，約 2800 億元。

航運股今日扮演撐盤要角，貨櫃三雄表現火熱，陽明 (2609-TW) 勁揚逾 4%，萬海 (2615-TW) 也有 3% 漲幅，長榮 (2603-TW) 也拚站穩盤上；航空雙雄均有 2% 以上漲幅；另外，台驊投控、台灣虎航、裕民、亞航等表現也不俗。

其他傳產股方面，鋼鐵族群漲多拉回，中鋼 (2002-TW) 早盤紅翻黑，東和鋼鐵、燁興、第一銅、春源、中鋼構、中鴻、豐興等均下跌逾 1%；反觀高興昌、大成鋼則在平盤之上。

電子股方面，面板雙雄領軍上攻，群創 (3481-TW) 爆量拉出逾半根停板，友達 (2409-TW) 也有超過 3% 漲幅；其餘光電股包含力特強漲逾 6%，牧德、彩晶、億光、富采、華興、凌巨、達運、佰鴻等也發光。

美國記憶體巨擘美光 (Micron) 上季財報優於預期，並重申景氣將反彈，看好記憶體價格一路漲至 2025 年，不過記憶體族群走勢分歧，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 開高走低，盤中小漲約 1%，旺宏則翻黑震盪。

臺灣碳權交易所首批國際碳權今日掛牌交易，相關概念股慶賀，中砂、碩天上漲超過 3%，中華、永豐餘、傑智環境、邁達特、亞泥、台半、森威能源、台達電等都表現不俗。

個股方面，榮剛 (5009-TW) 與智冠 (5478-TW) 宣布增發新股方式受讓對方增資發行之新股，榮剛將取得 18.32% 股權成第一大法人股東，榮剛開高走低翻黑，下跌約 2%；智冠開盤隨即打入跌停。