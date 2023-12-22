〈台虹法說〉泰國建廠進度超前明年量產 有利於切入車載等新市場

FCCL 廠台虹科技 (8039-TW) 今 (22) 日召開法人說明會，總經理江宗翰在會中仍看好 2024 年的營運成長，同時，由台虹投資在泰國興建的新廠進度超前，預計將在 2024 年第二季量產，並在 5 月舉行揭幕儀式，而台虹提前切入泰國設廠，主要是為了對在泰生產的全球前三大軟板廠尋求供應商機。

在目前，台虹 FCCL 供應及應用有高達 85-90% 用於消費電子的手機、平板、筆電及耳機、手錶等穿戴裝置上，10-15% 爲其他應用，江宗翰更強調，在未來的消費性電子台虹切入泰國更是爲了在車載、醫療、工控應用區塊的尋求成長契機，尤其泰國早已爲東南亞的車輛生產重鎮，台虹與在泰國建廠同步進行的就是及早對這些客戶的掌握。

江宗翰指出，全球前三大軟板廠陸續在泰國設廠，台虹提前赴泰國設廠，除了是在中國大陸、台灣之外建立生產基地，符合國際客戶對供應鏈生產風險的控管之外，也是爭取對在泰生產的全球前三大軟板廠尋求供應商機。

台虹科技 2023 年第三季營收 24.87 億元，毛利率爲 25.28%，季增 2.71 個百分點，年增 0.27 個百分點；稅後純益爲 2.77 億元，季增 99.38%，年增 7.6%，每股純益爲 1.32 元。台虹科技 2023 年前三季營收 59.69 億元，毛利率爲 22.09%，年減 2.37 個百分點；稅後純益爲 3.7 億元，年減 46.47%，每股純益爲 1.77 元。法人估台虹全年每股純益可順利突破 2 元。

台虹指出，台虹本身是電子業上游，在今年電子生產恢復常態同時，第三季營收將爲 2023 年的高峰，第四季營收將較上季下滑，而 2024 年營收仍將有個位數的成長。

台虹泰國新廠已動土並接近完工階段，預計 2024 年第二季量產，占地面積近 4.2 萬平方公尺 (約 1.28 萬坪)，第一期工程計畫投資 3500 萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造。台虹著眼於東南亞車載市場龐大潛力，未來將陸續規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面竣工後，將為集團東南亞的營運基地。